مجلس الجهات والأقاليم يجدّد التزامه بدعم مسار التنمية في الذكرى السبعين للاستقلال

جدد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في بيان صادر اليوم الجمعة، التزامه بمواصلة الإسهام الفاعل في دعم مسار التنمية،وأكد عزمه على الإضطلاع بدوره في إرساء دعائم دولة ديمقراطية اجتماعية عادلة، تقوم على الكرامة والمساواة بين المواطنين، وتحقق تنمية متوازنة وشاملة تعزّز وحدة البلاد وتستجيب لتطلعات شعبها، في سياق التأكيد على صون مكتسبات الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات.ويأتي هذا الموقف بمناسبة إحياء تونس الذكرى السبعين لعيد الاستقلال، وهي محطة وطنية تستحضر فيها البلاد تضحيات ونضالات أجيال من التونسيين الذين قدّموا أرواحهم دفاعا عن الحرية والسيادة، وأسهموا في بناء الدولة الوطنية وترسيخ مقوماتها، وفق ما ورد في نص البيان.وأشار المجلس إلى أن هذه المناسبة تمثل لحظة جامعة لتجديد قيم الوفاء والانتماء والتضحية والوحدة، مع الترحّم على أرواح الشهداء، والتأكيد على مواصلة مسيرة البناء بثبات، بما يعزّز استقلال البلاد ويكرّس سيادتها.كما لفت إلى تزامن إحياء عيد الاستقلال مع عيد الفطر، متوجّها بالتهاني إلى الشعب التونسي، ومعبّرا عن أمله في أن تشكّل هذه المناسبة المزدوجة فاتحة خير على البلاد، مع الدعاء بدوام الأمن والاستقرار وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.