كاريك مدرب مانشستر يونايتد غير متأكد من موعد عودة دي ليخت

​قال مايكل كاريك مدرب ​مانشستر يونايتد إن ‌تعافي ماتيس ‌دي ليخت ‌من إصابة في الظهر يسير بوتيرة أبطأ مما كان ⁠متوقعا مضيفا أنه لا يملك أي فكرة عن الموعد ​الذي سيتمكن فيه المدافع الهولندي من ⁠العودة إلى الملاعب.ويغيب دي ليخت (26 عاما) عن الملاعب ⁠منذ فوز يونايتد 2-1 على كريستال بالاس في نوفمبر، وهناك شكوك حول جاهزيته للمشاركة في كأس العالم، التي تنطلق في ​11 جوان في أمريكا الشمالية.وقال كاريك للصحفيين "هذه إحدى ‌المشاكل التي تصيب الظهر، حيث تعتقد أحيانا أن الأمور على ⁠ما يرام، ثم ‌فجأة تجد أن الوضع ليس على ما يرام. من الواضح أننا سنمنحه الوقت ونحاول إعادته بأسرع ما يمكن. لكن من الصعب حقا تحديد ذلك. ‌أنا لا أحاول ⁠إخفاء أي شيء. بصراحة، في الوقت الحالي، لا نعرف، لذا علينا ‌الانتظار لنرى ما سيحدث".ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في البطولة الانقليزية الممتازة، ‌وسيواجه ⁠بورنموث في وقت لاحق اليوم الجمعة.ر-امين