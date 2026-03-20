كاريك مدرب مانشستر يونايتد غير متأكد من موعد عودة دي ليخت

ماتياس دي ليخت لاعب مانشستر يونايتد خلال مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في لندن يوم 8 نوفمبر
Publié le Vendredi 20 Mars 2026 - 10:57
      
​قال مايكل كاريك مدرب ​مانشستر يونايتد إن ‌تعافي ماتيس ‌دي ليخت ‌من إصابة في الظهر يسير بوتيرة أبطأ مما كان ⁠متوقعا مضيفا أنه لا يملك أي فكرة عن الموعد ​الذي سيتمكن فيه المدافع الهولندي من ⁠العودة إلى الملاعب.
ويغيب دي ليخت (26 عاما) عن الملاعب ⁠منذ فوز يونايتد 2-1 على كريستال بالاس في نوفمبر، وهناك شكوك حول جاهزيته للمشاركة في كأس العالم، التي تنطلق في ​11 جوان في أمريكا الشمالية.
وقال كاريك للصحفيين "هذه إحدى ‌المشاكل التي تصيب الظهر، حيث تعتقد أحيانا أن الأمور على ⁠ما يرام، ثم ‌فجأة تجد أن الوضع ليس على ما يرام. من الواضح أننا سنمنحه الوقت ونحاول إعادته بأسرع ما يمكن. لكن من الصعب حقا تحديد ذلك. ‌أنا لا أحاول ⁠إخفاء أي شيء. بصراحة، في الوقت الحالي، لا نعرف، لذا علينا ‌الانتظار لنرى ما سيحدث".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في البطولة الانقليزية الممتازة، ‌وسيواجه ⁠بورنموث في وقت لاحق اليوم الجمعة.
ر-امين
الجمعة 20 مارس 2026 | 30 رمضان 1447
