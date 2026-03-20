الاتحاد الإنقليزي يتهم تيودور مدرب توتنهام بسوء التصرف بسبب تصريحات ضد  حكم مباراة فولهام

قال الاتحاد ​الإنقليزي لكرة القدم ‌إنه ‌وجه اتهامات "سوء التصرف" إلى إيغور تيودور المدرب المؤقت ⁠لفريق توتنهام هوتسبير بسبب تصريحات ضد حكم المباراة ​عقب الخسارة بنتيجة 2-1 أمام ⁠فولهام في البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم ⁠في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال تيودور لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد المباراة التي أقيمت في أول مارس "لم ​يعجبني الحكم اليوم، كان متحيزا للفريق المضيف بشكل مفرط. كانت ‌جميع القرارات في صالحهم. إنه لا يفهم ⁠كرة القدم، ولا يشعر ‌بما هو صواب وما هو خطأ".
وقال الاتحاد الإنقليزي إن تصريحات تيودور "تنطوي على تحيز و/أو تشكك في نزاهة و/أو ‌تعتبر إهانة شخصية ⁠تجاه أحد مسؤولي المباراة" وأمهل تيودور حتى 23 ‌مارس للرد.

ويستضيف توتنهام، الذي يحتل المركز السادس عشر في ‌البطولة، ⁠فريق نوتنغهام فورست يوم الأحد.
