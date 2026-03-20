الاتحاد الإنقليزي يتهم تيودور مدرب توتنهام بسوء التصرف بسبب تصريحات ضد حكم مباراة فولهام
قال الاتحاد الإنقليزي لكرة القدم إنه وجه اتهامات "سوء التصرف" إلى إيغور تيودور المدرب المؤقت لفريق توتنهام هوتسبير بسبب تصريحات ضد حكم المباراة عقب الخسارة بنتيجة 2-1 أمام فولهام في البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال تيودور لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد المباراة التي أقيمت في أول مارس "لم يعجبني الحكم اليوم، كان متحيزا للفريق المضيف بشكل مفرط. كانت جميع القرارات في صالحهم. إنه لا يفهم كرة القدم، ولا يشعر بما هو صواب وما هو خطأ".
وقال الاتحاد الإنقليزي إن تصريحات تيودور "تنطوي على تحيز و/أو تشكك في نزاهة و/أو تعتبر إهانة شخصية تجاه أحد مسؤولي المباراة" وأمهل تيودور حتى 23 مارس للرد.
ويستضيف توتنهام، الذي يحتل المركز السادس عشر في البطولة، فريق نوتنغهام فورست يوم الأحد.
ر-امين
