وزارة الخارجيّة تنعى السفير الأسبق يوسف بن حاحا

نعت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج السفير الأسبق يوسف بن حاحا الذي وافاه الأجل المحتوم يوم الخميس 19 مارس 2026.وأفادت وزارة الشؤون الخارجيّة، حسب بلاغ لها، بأنّ الفقيد تقلّد مهامّ سفير لتونس بستوكهولم ( السويد) ثم بأثينا (اليونان)، كما تولّى الفقيد عددا من المسؤوليات صلب الإدارة المركزية.وتقدّم وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، وفق البلاغ ذاته، أصالة عن نفسه ونيابة عن كاتب الدولة وسامي إطارات وموظّفي الوزارة، بأحرّ عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد، راجيا من الله أن يتغمّد الفقيد بواسع الرّحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.