الحرب على إيران.. ترمب يستبعد إرسال قوات وطهران تستهدف مقاتلة إف-35 ومصافي حيفا

مع دخول اليوم الـ21 للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يستمر القصف المتبادل بوتيرة متصاعدة. وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن طهران لم تعد تملك أي قدرة على تخصيب اليورانيوم أو إنتاج الصواريخ الباليستية. وفي المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أصابت مقاتلة أمريكية من طراز إف-35.

في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه طلب من نتنياهو ألا يكرر ⁠الهجوم الذي شنته إسرائيل على حقل بارس الجنوبي في إيران.


وفي إسرائيل، أعلنت وزارة الطاقة، الخميس، أن ⁠هجوما صاروخيا ⁠إيرانيا أصاب مصافي النفط في مدينة حيفا الساحلية لكنه لم يسفر عن "أضرار جسيمة".


وقال وزير الطاقة ⁠إيلي كوهين إن التيار الكهربائي انقطع لفترة وجيزة ثم عاد إلى معظم المتضررين.

وقال الحرس الثوري إنه استهدف المصافي في حيفا وفي أسدود، "إلى جانب عدد ‌من الأهداف الأمنية ومراكز الدعم العسكري التابعة للكيان الصهيوني" التي قال إنها "تعرضت لقصف صاروخي دقيق".

كما أعلن الحرس الثوري إصابة طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-35، بنيران أنظمة الدفاع الجوي الخميس، مؤكدا أنها "تعرضت لأضرار جسيمة".

بدورها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن طائرة مقاتلة من طراز إف-35، اضطرت للهبوط اضطراريا في قاعدة أمريكية بالمنطقة، وذلك أثناء تحليقها في إيران.

وفي لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق عدة في لبنان، إحداها أدت إلى خروج محطة تحويل كهرباء عن الخدمة كانت تغذي مدينة بنت جبيل والقرى المحيطة بها.
الخميس 19 مارس 2026 | 29 رمضان 1447
