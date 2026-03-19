سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تدعو الشركات التونسية إلى المشاركة في قمّة للاستثمار والتكنولوجيا

دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس الشركات التونسية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة وشركاء التكنولوجيا وجمعيات الأعمال المهتمة بتوسيع عملياتها أو شراكاتها في السوق الأمريكية إلى التّقديم للمشاركة في قمة SelectUSA للاستثمار التي ستلتئم من 3 إلى 6 ماي 2026 ، والتواصل مع شركات عالمية وخبراء في الصناعة وصنّاع السياسات.

وبيّنت السّفارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أنّه يمكن الاستفادة من التوجيه الاستراتيجي واجتماعات الأعمال والرؤى القيّمة وفرص الشراكة مع روّاد الصناعة.


وحثّت مؤسسي الشركات الناشئة على المشاركة في SelectUSA Tech لعرض منتجاتهم أو خدماتهم التقنية والتواصل مع شركاء محتملين، ملاحظة بأنه يمكنهم المشاركة في مسابقة عرض الأفكار (Pitching) لتقديم مشاريعهم أمام لجنة من ممثلي صناديق الاستثمار والمستثمرين من الشركات وخبراء الصناعة.


كما دعت النساء صاحبات الشركات ورائدات الأعمال والمدراء التنفيذيات في قطاع التكنولوجيا إلى المشاركة في برنامج SelectUSA Global Women in Tech (SGWIT). مشيرة إلى أنّ هذه الشبكة الإرشاديّة تستمرّ لمدة سنة ابتداء من القمة، وتربط القيادات النسائية في مجال التكنولوجيا حول العالم بمرشدين ذوي خبرة من منظومة الشركات الناشئة في الولايات المتحدة.


