Babnet   Latest update 23:10 Tunis

طهران تؤكد أن إسقاط مقاتلة F-35 تم باستخدام منظومات دفاع جوي إيرانية جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bc67828794b1.01958271_pljingkomhqfe.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 22:14 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلنت قيادة القوات المسلحة الإيرانية أن إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 أ تم بواسطة نظام دفاع جوي جديد طوره خبراء إيرانيون شباب بعد "حرب الـ 12 يوما" في جوان 2025.

وذكرت القيادة في بيانها، أنه في أعقاب "حرب الأيام الاثني عشر"، تمكن متخصصون شباب من القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، من "إنشاء أنظمة دفاع جوي جديدة ودمجها في منظومة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد".


وأكد البيان أن هذه الأنظمة هي التي "أصابت طائرات إف-35 وهي أحدث المقاتلات الأمريكية من الجيل الخامس".


كما أفاد الحرس الثوري الإيراني سابقا، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية طائرة مقاتلة من طراز إف-35 تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق المنطقة الوسطى من البلاد، وتعرضت الطائرة المقاتلة لأضرار جسيمة.

وأعرب المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، عن شكره للحرس الثوري الإيراني بعد استهداف مقاتلة إف 35 الأمريكية.

هذا وأفاد مصدران مطلعان لشبكة "سي إن إن"، بأن "طائرة من الجيل الخامس أصيبت أثناء مهمة قتالية فوق إيران"، فيما أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن "الطائرة كانت تعمل فوق إيران عندما اضطرت للهبوط".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325789

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 19 مارس 2026 | 29 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:52
12:34
06:25
04:58
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet17°
9° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-8
17°-7
15°-10
18°-10
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>