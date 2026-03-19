طهران تؤكد أن إسقاط مقاتلة F-35 تم باستخدام منظومات دفاع جوي إيرانية جديدة

أعلنت قيادة القوات المسلحة الإيرانية أن إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 أ تم بواسطة نظام دفاع جوي جديد طوره خبراء إيرانيون شباب بعد "حرب الـ 12 يوما" في جوان 2025.وذكرت القيادة في بيانها، أنه في أعقاب "حرب الأيام الاثني عشر"، تمكن متخصصون شباب من القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، من "إنشاء أنظمة دفاع جوي جديدة ودمجها في منظومة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد".وأكد البيان أن هذه الأنظمة هي التي "أصابت طائرات إف-35 وهي أحدث المقاتلات الأمريكية من الجيل الخامس".كما أفاد الحرس الثوري الإيراني سابقا، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية طائرة مقاتلة من طراز إف-35 تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق المنطقة الوسطى من البلاد، وتعرضت الطائرة المقاتلة لأضرار جسيمة.وأعرب المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، عن شكره للحرس الثوري الإيراني بعد استهداف مقاتلة إف 35 الأمريكية.هذا وأفاد مصدران مطلعان لشبكة "سي إن إن"، بأن "طائرة من الجيل الخامس أصيبت أثناء مهمة قتالية فوق إيران"، فيما أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن "الطائرة كانت تعمل فوق إيران عندما اضطرت للهبوط".