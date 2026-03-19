دورة تيبي لكرة اليد لمنتخبات تحت 21 عاما - المنتخب التونسي للاواسط ينهزم في نصف النهائي أمام نظيره الفرنسي 21-31

انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد تحت 21 عاماً أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 31 – 21 في المباراة التي أقيمت، الخميس، ضمن الدور نصف النهائي من دورة تيبي الدولية المقامة بفرنسا، وذلك في إطار التحضيرات لبطولة إفريقيا للأمم المقبلة.

وفي نصف النهائي الآخر، فاز المنتخب الدنماركي على نظيره الروماني بنتيجة 43 – 30.


ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم السبت 21 مارس بين المنتخبين الفرنسي والدنماركي، على أن تسبقها المباراة الترتيبية لتحديد صاحب المركز الثالث، والتي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره الروماني.


النتائج

* الدنمارك – رومانيا: 43 – 30
* فرنسا – تونس: 31 – 21

البرنامج

السبت 21 مارس

* مباراة الترتيب (16:15): تونس – رومانيا
* النهائي (20:00): فرنسا – الدنمارك
