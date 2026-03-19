دورة تيبي لكرة اليد لمنتخبات تحت 21 عاما - المنتخب التونسي للاواسط ينهزم في نصف النهائي أمام نظيره الفرنسي 21-31

النتائج



البرنامج



انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد تحت 21 عاماً أمام نظيره الفرنسي بنتيجةفي المباراة التي أقيمت، الخميس، ضمن الدور نصف النهائي منالمقامة بفرنسا، وذلك في إطار التحضيرات لبطولة إفريقيا للأمم المقبلة.وفي نصف النهائي الآخر، فاز المنتخب الدنماركي على نظيره الروماني بنتيجةومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية يومبين المنتخبين الفرنسي والدنماركي، على أن تسبقها المباراة الترتيبية لتحديد صاحب المركز الثالث، والتي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره الروماني.* الدنمارك – رومانيا: 43 – 30* فرنسا – تونس: 31 – 21* مباراة الترتيب (16:15): تونس – رومانيا* النهائي (20:00): فرنسا – الدنمارك