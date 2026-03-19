المنظمة البحرية الدولية تخطط لإجلاء السفن والبحارة من مضيق هرمز

وأضاف دومينغيز، عقب اجتماع طارئ، أن "أول نقطة اتصال هي الدول في المنطقة، من أجل بدء المناقشات حول كيفية إنشاء مسار لإجلاء السفن والبحارة".وأوضح أن القضية "ليست مسألة إخراج كافة السفن في يوم واحد، فنحن نتحدث عن مضيق هرمز، الذي يبلغ عرضه نحو 30 كيلومترا"، مؤكدا أن: "سلامة الملاحة أمر بالغ الأهمية، لأنه وفق أي إجراء نضعه، نتجنب زيادةأي مخاطر على البحارة".وأشار دومينغيز إلى أن "المناقشات تجري أيضا مع إيران، وهي دولة عضو في المنظمة البحرية الدولية"، لافتا إلى أن "نحو 20 ألف بحار عالقين في المنطقة وما يقرب من ألفي سفينة كذلك.وأدى التصعيد حول إيران إلى الحصار الفعلي وتوقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى السوق العالمية، كما أثر أيضا على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة.