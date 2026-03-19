Babnet   Latest update 23:10 Tunis

المنظمة البحرية الدولية تخطط لإجلاء السفن والبحارة من مضيق هرمز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bc6448a370f7.64326969_kpjfliheqmogn.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 22:01 قراءة: 0 د, 47 ث
      
قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، إن المنظمة تعمل على إعداد خطط لإجلاء السفن والبحارة العالقين في مضيق هرمز بسبب الحرب في إيران.

وأضاف دومينغيز، عقب اجتماع طارئ، أن "أول نقطة اتصال هي الدول في المنطقة، من أجل بدء المناقشات حول كيفية إنشاء مسار لإجلاء السفن والبحارة".


وأوضح أن القضية "ليست مسألة إخراج كافة السفن في يوم واحد، فنحن نتحدث عن مضيق هرمز، الذي يبلغ عرضه نحو 30 كيلومترا"، مؤكدا أن: "سلامة الملاحة أمر بالغ الأهمية، لأنه وفق أي إجراء نضعه، نتجنب زيادةأي مخاطر على البحارة".


وأشار دومينغيز إلى أن "المناقشات تجري أيضا مع إيران، وهي دولة عضو في المنظمة البحرية الدولية"، لافتا إلى أن "نحو 20 ألف بحار عالقين في المنطقة وما يقرب من ألفي سفينة كذلك.

وأدى التصعيد حول إيران إلى الحصار الفعلي وتوقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى السوق العالمية، كما أثر أيضا على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325787

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 19 مارس 2026 | 29 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:52
12:34
06:25
04:58
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet17°
9° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-8
17°-7
15°-10
18°-10
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>