بنزرت: ضبط التدابير اللازمة لضمان السلامة والانسيابية المرورية خلال أشغال الصيانة الدورية للصفيحة المعدنية للجسر المتحرك

انتظمت، اليوم الخميس، بمقر ولاية بنزرت، جلسة عمل خصّصت لضبط التدابير اللازمة لتوفير أقصى ظروف السلامة والتنظّم العام، وتأمين سلاسة حركة المرور، وضمان عدم تعطل اشغال التغليف والتعهد والصيانة الدورية للصفيحة المعدنية للجسر المتحرك ببنزرت المبرمجة بداية من يوم الاثنين المقبل (23 مارس الجاري)، وفق بلاغ صادر عن الولاية.ودعا والي بنزرت، لدى إشرافه على الجلسة، إلى تعبئة الجهود بين المصالح الإدارية والفنية والامنية والشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت، وغرف النقل غير المنتظم للتاكسي واللواج، بما من شأنه توفير ظروف السلامة والتنظم العام، وتأمين سلاسة حركة المرور في محيط المشروع وضمان عدم تعطله.وأوصى والي بنزرت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بتفعيل إجراءات متابعة ومراقبة مقاولات المكلّفة بالانجاز، والتسريع في الاشغال وإنجازها بالجودة المطلوبة، مع العمل على استكمالها قبل موعدها التعاقدي.وتم، خلال الجلسة التي حضرها الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد وممثلو السلط المحلية والبلدية والأمنية والإدارية ذات العلاقة، الاتفاق على مختلف الإجراءات التنظيمية المبرمجة بشأن نقلة المحطات الثلاث الخاصة بالحافلات وسيارات التاكسي واللواج نحو مأوى محطة مؤقتة شاملة في محيط كلية العلوم بجرزونة.كما تمت دعوة مصالح البلدية والإدارة الجهوية للتجهيز الى التسريع في إتمام إجراءات تركيز العلامات الارشادية، وعلامات منع الوقوف والتوقف، والتشوير الافقي والعمودي، وبقية اجراءات التهيئة العامة لمحيط المكان بالتنسيق مع السلط المحلية والأمنية والغرف المهنية والشركة الجهوية لنقل المسافرين، بالتوازي مع تشريك النسيج المنظماتي في مجال التوعية والإرشاد.يشار إلى أن فريق عمل يضم جميع المصالح الإدارية والبلدية والأمنية وممثلي الغرف المهنية والإدارية الثلاث، قد تحوّل في الفترة الماضية لمحيط المحطة المؤقتة بجرزونة لوضع مخطط عملي وتنفيذي تشاركي يؤمن كل إجراءات التنظم السليم ويوفر افضل الخدمات الممكنة للمواطنين .يذكر أنّ كلفة الاشغال الفنية الخاصة بمشروع التغليف والتعهد والصيانة الدورية للصفيحة المعدنية للجسر المتحرك ببنزرت 1.6 مليون دينار، وشملت في قسطها الأول إتمام تهيئة وصيانة ممري المترجلين، وسيتم الانطلاق في أشغال القسط الثاني مساءالاثنين المقبل، وستشمل التغليف السطحي للمنطقة الوسطى الخاصة بمرور العربات، في مرحلة أولى في اتجاه واحد في كل مرة، وذلك لضمان استمرارية حركة المرور على الجسر بالتداول، مع ضمان عبور السفن في التوقيت المعتاد وبصفة عادية.