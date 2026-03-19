الفيفا يلزم البطولات النسائية بوجود مدربات

سيطلب من كل فريق في منافسات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للسيدات أن يكون لديه مدربة ⁠أو مدربة مساعدة واحدة على الأقل، وذلك كجزء من لوائح جديدة شاملة تهدف إلى زيادة عدد النساء اللواتي يدربن على أعلى المستويات.وستدخل ​اللوائح، التي وافق عليها مجلس الفيفا اليوم الخميس، حيز التنفيذ مع انطلاق بطولات كأس العالم ⁠للسيدات تحت 17 سنة وتحت 20 سنة وكأس الأبطال للسيدات لهذا العام، وستشمل بشكل ملحوظ كأس العالم ⁠للسيدات العام المقبل في البرازيل.وتنص اللوائح الجديدة على إلزام كل فريق بوجود سيدتين في الطاقم الفني على مقاعد البدلاء في جميع بطولات الفيفا للسيدات من فئة الشابات وحتى المنتخب الأول.وقالت جيل إليس الرئيسة التنفيذية لقسم إدارة كرة القدم في الفيفا "لا يوجد عدد كاف من النساء في مجال التدريب اليوم. يجب علينا بذل المزيد من ​الجهد لتسريع التغيير من خلال إنشاء مسارات أوضح، وتوفير الفرص، وزيادة ظهور النساء على مقاعد البدلاء لدينا. تمثل لوائح الفيفا الجديدة، بالإضافة إلى برامج التطوير المستهدفة، ‌استثمارا هاما في كل من الجيل الحالي والمستقبلي من المدربات".وشهدت كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا، وجود 12 مدربة فقط من أصل 32 مدربا، ⁠وهي نسبة يقول الفيفا إنها لا تعكس النمو السريع لكرة ‌القدم النسائية على مستوى العالم.وكانت سارينا فيخمان مدربة إنقلترا، هي المدربة الأنثى الوحيدة التي تأهلت بعد نهاية دور 16، وقادت فريقها للمباراة النهائية.وأفاد استطلاع للاتحادات الأعضاء في الفيفا لعام 2023، أن متوسط نسبة المدربين في كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء، بين فرق الذكور والإناث، كان خمسة بالمئة من الإناث.وأفاد تقرير بعنوان "ضبط ‌الوتيرة" الصادر عام 2024 الذي شمل استطلاعا ⁠بشأن 86 مسابقة لبطولات السيدات حول العالم، بأن 22 بالمئة فقط من المدربين كن من النساء.وقال الفيفا إن القواعد الجديدة هي جزء من استراتيجية ‌طويلة الأجل لضمان مواكبة تمثيل المرأة في الأدوار الفنية والقيادية للنمو السريع لكرة القدم النسائية.وزاد الفيفا من دعمه لدخول النساء لعالم التدريب في السنوات الأخيرة، عبر مبادرات ‌أخرى ⁠شملت تقديم منح دراسية للإناث في البطولة الانقليزية للسيدات بدرجتيه الأولى والثانية وللحصول على رخصة الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) من المستوى النخبوي أو المستوى الأول.