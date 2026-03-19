بن عروس: حملة مراقبة صحيّة لعدد من محلات الحلاقة والتجميل والجوامع ومحلات بيع لعب الأطفال

Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 23:10
      
نفذت مصالح الإدارة الفرعية للصحة البيئية ببن عروس، اليوم الخميس، حملة مراقبة موجّهة شملت عددا من محلات الحلاقة والتجميل وعددا من الجوامع ومن محلات بيع لعب الأطفال، واستهدفت مراقبة مدى الالتزام بشروط السلامة وحفظ الصحة والنظافة، ومدى الاستجابة للمواصفات الصحية المطلوبة.
وتأتي هذه الحملة، وفق ما أفاد به "وات" المدير الجهوي للصحة ببن عروس الدكتور فرحات زهمول، مواصلة لعمليات المراقبة المكثّفة خلال شهر رمضان، وفي إطار حرص الفريق الرقابي العامل على حماية المستهلك وخاصة الأطفال الصغار من الألعاب المعروضة مجهولة المصدر والتي لاتحمل بيانات توضيحية، ووقايتهم من المخاطر الصحية المحتملة لاستعمالها، كما تأتي بالتزامن مع تزايد الاقبال على محلات الحلاقة والتجميل، حيث تركّز على مراقبة نظافة هذه المحلات والأدوات المستعملة ومراقبة نوعية المواد التي يتم اعتمادها وصلاحيتها.
وأشار إلى أنّه تم تأمين حصص تثقيفية خلال زيارات المعاينة التي امنها الفريق الصحي حول أهمية غسل الأيدي، وقواعد وشروط حفظ الصحة بقاعات الحلاقة، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة احترام شروط حفظ الصحة والنظافة بالمركبات الصحية لدور العبادة.  

وأسفرت عمليات المراقبة الصحية عن تحرير عدد من المخالفات وتوجيه عديد الانذارات للمخالفين، وفق نفس المصدر.
الخميس 19 مارس 2026 | 29 رمضان 1447
