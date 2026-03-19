على مستوى القلعة الصغرى: وفاة شاب دهسا بالقطار والسيطرة على حريق اضرمه سكان على خلفية الحادث

Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 21:16
      
- ذكرت الشّركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية، اليوم الخميس في بلاغ انه تمت السيطرة على الحريق الذي طال جزء من القطار الرابط بين تونس وصفاقس والذي اضرمه افراد على خلفية وفاة سائق دراجة نارية اثر حادث اصطدام دراجة نارية بذلك القطار جد بين محطتي القلعة الصغرى وسوسة .

وحسب بلاغ الشركة تمت السيطرة على الحريق بعد تدخل السلط المعنية ودون حصول أضرار بشرية .


وبخصوص الحادث ذكرت الشركة ان التشخيص الأولي يؤكد قيام سائق الدراجة النارية باجتياز ممر عشوائي بين السكة الحديدية والطريق بين محطتي القلعة الصغرى وسوسة ما أدى إلى وفاته على عين المكان.


وبخصوص اضرام على إثر وقوع الحادث، قالت الشركة ان متساكني المنطقة قاموا بالتجمهر واضرام النار في جزء من القطار مشيرة إلى أنها شرعت في فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات تباعا.

وعبرت الشركة عن الاسف لوقوع هذا الحادث الأليم وما خلّفه من خسارة روح بشرية وقدمت تعازيها لعائلة الفقيد
الخميس 19 مارس 2026 | 29 رمضان 1447
