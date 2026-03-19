قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما للمواجهتين الوديتين مع المنتخب الموريتاني

أعلن الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحت 20 عاماً قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام المنتخب الموريتاني، المقررتين يومي 27 و30 مارس الجاري بملعب الشاذلي زويتن.

حراسة المرمى

* سليم بوعسكر (روما الإيطالي)
* إسحاق زنتور (نيس الفرنسي)
* إياد عبد (نادي حمام الأنف)


خط الدفاع

* جبريل رجب (سان بريست الفرنسي)
* أيوب قريرة (الترجي الرياضي)
* فارس بن رحمان (هيراكليا الإيطالي)
* نعيم طلمودي (نانت الفرنسي)
* سبرينغر زغلامي (سيرفيت السويسري)
* علي جابر (بولونيا الإيطالي)
* عبد السلام عقيد (النادي الصفاقسي)
* ريان بوقديدة (لومان الفرنسي)
* شمس جريدي (الملعب التونسي)

خط الوسط

* إسكندر بوزميطة (لوهافر الفرنسي)
* خليل بوعلي (أوباني الفرنسي)
* نوام ستروت (كليرمون الفرنسي)
* سلمان لخضر (شبيبة القيروان)
* محمد الهادي بوسلمة (النجم الساحلي)
* قصي خميري (النادي الإفريقي)
* عزيز شعبان (النادي البنزرتي)
* آدم غالب (باريس سان جيرمان الفرنسي)

خط الهجوم

* أنيس فيش (سترازبورغ الفرنسي)
* ناجد عجرود (موناكو الفرنسي)
* فادي طياشي (النادي الإفريقي)
* قيس غيمبا (تروا الفرنسي)
* كوريان دروست (زفولي الهولندي)
* سلام بوعجيلة (غوزتبي التركي)
* ثامر عبيدي (النادي الصفاقسي)
* أمان الله تواتي (الترجي الرياضي)
* سعيد رمضانية (أولمبيك مرسيليا الفرنسي)
