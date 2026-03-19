استعدادا للقاءين الوديين مع الكوت ديفوار - قائمة المنتخب التونسي تحت 23 عاما

أعلن الإطار الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 عاماً قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في التربص التحضيري استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الكوت ديفوار يومي 27 و30 مارس بمدينة أبيدجان.

حراسة المرمى

* أنس الخرداني (المؤثر القطري)
* معتز الحنزولي (النادي البنزرتي)
* رامي بن براهم (بيرشوت البلجيكي)


خط الدفاع

* كيليان يحيى (أولمبيك ليون)
* أمين إلياس غروالار (رابيد فيينا)
* يوسف طيب (فلوريدسدورفر النمساوي)
* ياسين المناعي (كارلسروهر الألماني)
* يوسف حريش (الاتحاد المنستيري)
* محمد أمين علالة (النادي البنزرتي)
* محمد عياض الرياحي (الملعب التونسي)
* أنيس دوبال (أولمبيك مرسيليا)
* إلياس عرعار فرنانديز (الترجي الرياضي)

خط الوسط

* أمان الله المحرزي (نادي البدع القطري)
* وائل الدبيش (أنسي الفرنسي)
* ضرار بريك (سودتيرول الإيطالي)
* محمد ريان عنان (النجم الساحلي)
* محمد صادق محمود (النادي الإفريقي)
* ياسين الجماعي (هانوفر 96)
* عيسى مداني (باستيا)

خط الهجوم

* نسيم دنداني (موناكو الفرنسي)
* وليد ذويب (سودوفا الليتواني)
* زين الدين كادة (اتحاد بن قردان)
* فارس بوسنينة (بولونيا الإيطالي)
