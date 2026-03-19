استعدادا للقاءين الوديين مع الكوت ديفوار - قائمة المنتخب التونسي تحت 23 عاما

حراسة المرمى





خط الدفاع



خط الوسط



خط الهجوم



أعلن الإطار الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 عاماً قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في التربص التحضيري استعداداً لخوضيوميبمدينة أبيدجان.* أنس الخرداني (المؤثر القطري)* معتز الحنزولي (النادي البنزرتي)* رامي بن براهم (بيرشوت البلجيكي)* كيليان يحيى (أولمبيك ليون)* أمين إلياس غروالار (رابيد فيينا)* يوسف طيب (فلوريدسدورفر النمساوي)* ياسين المناعي (كارلسروهر الألماني)* يوسف حريش (الاتحاد المنستيري)* محمد أمين علالة (النادي البنزرتي)* محمد عياض الرياحي (الملعب التونسي)* أنيس دوبال (أولمبيك مرسيليا)* إلياس عرعار فرنانديز (الترجي الرياضي)* أمان الله المحرزي (نادي البدع القطري)* وائل الدبيش (أنسي الفرنسي)* ضرار بريك (سودتيرول الإيطالي)* محمد ريان عنان (النجم الساحلي)* محمد صادق محمود (النادي الإفريقي)* ياسين الجماعي (هانوفر 96)* عيسى مداني (باستيا)* نسيم دنداني (موناكو الفرنسي)* وليد ذويب (سودوفا الليتواني)* زين الدين كادة (اتحاد بن قردان)* فارس بوسنينة (بولونيا الإيطالي)