توننداكس ينهي الأسبوع مرتفعا بنسبة 0،62 بالمائة
أنهى المؤشر المرجعي لبورصة تونس “توننداكس” معاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0,62 بالمائة، ليبلغ مستوى 15528,10 نقطة، فيما ناهز حجم التداولات خلال الحصة 8,2 مليون دينار، وفق بيانات صادرة عن وسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.
وسجل سهم شركة مونبري أفضل أداء خلال الحصة، بعد أن ارتفع بنسبة 4,5 بالمائة ليقفل عند 7,970 دينار، رغم معاملات محدودة في حدود 43 ألف دينار.
كما صعد سعر سهم تونس لمجنبات الألمنيوم بنسبة 3,4 بالمائة، منهياً التداولات عند مستوى 14,200 دينار، مع معاملات قاربت 275 ألف دينار.
في المقابل، تكبد سهم البنك العربي لتونس أكبر الخسائر خلال الحصة، بتراجع قدره 5,3 بالمائة ليبلغ 3,550 دينار، في ظل معاملات بقيمة 103 آلاف دينار.
وسجل سهم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية بدوره انخفاضاً بنسبة 4,5 بالمائة ليصل إلى 7,460 دينار، وسط معاملات ضعيفة لم تتجاوز 8 آلاف دينار.
واستأثر سهم البنك الوطني الفلاحي بالحصة الأكبر من التداولات، بقيمة ناهزت 1,9 مليون دينار، ليختتم الحصة عند 16,000 دينار إثر ارتفاعه بنسبة 3,6 بالمائة.
وسجل سهم شركة مونبري أفضل أداء خلال الحصة، بعد أن ارتفع بنسبة 4,5 بالمائة ليقفل عند 7,970 دينار، رغم معاملات محدودة في حدود 43 ألف دينار.
كما صعد سعر سهم تونس لمجنبات الألمنيوم بنسبة 3,4 بالمائة، منهياً التداولات عند مستوى 14,200 دينار، مع معاملات قاربت 275 ألف دينار.
في المقابل، تكبد سهم البنك العربي لتونس أكبر الخسائر خلال الحصة، بتراجع قدره 5,3 بالمائة ليبلغ 3,550 دينار، في ظل معاملات بقيمة 103 آلاف دينار.
وسجل سهم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية بدوره انخفاضاً بنسبة 4,5 بالمائة ليصل إلى 7,460 دينار، وسط معاملات ضعيفة لم تتجاوز 8 آلاف دينار.
واستأثر سهم البنك الوطني الفلاحي بالحصة الأكبر من التداولات، بقيمة ناهزت 1,9 مليون دينار، ليختتم الحصة عند 16,000 دينار إثر ارتفاعه بنسبة 3,6 بالمائة.
