Babnet   Latest update 17:16 Tunis

توننداكس ينهي الأسبوع مرتفعا بنسبة 0،62 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg>
Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 17:08
      
أنهى المؤشر المرجعي لبورصة تونس “توننداكس” معاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0,62 بالمائة، ليبلغ مستوى 15528,10 نقطة، فيما ناهز حجم التداولات خلال الحصة 8,2 مليون دينار، وفق بيانات صادرة عن وسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وسجل سهم شركة مونبري أفضل أداء خلال الحصة، بعد أن ارتفع بنسبة 4,5 بالمائة ليقفل عند 7,970 دينار، رغم معاملات محدودة في حدود 43 ألف دينار.


كما صعد سعر سهم تونس لمجنبات الألمنيوم بنسبة 3,4 بالمائة، منهياً التداولات عند مستوى 14,200 دينار، مع معاملات قاربت 275 ألف دينار.


في المقابل، تكبد سهم البنك العربي لتونس أكبر الخسائر خلال الحصة، بتراجع قدره 5,3 بالمائة ليبلغ 3,550 دينار، في ظل معاملات بقيمة 103 آلاف دينار.

وسجل سهم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية بدوره انخفاضاً بنسبة 4,5 بالمائة ليصل إلى 7,460 دينار، وسط معاملات ضعيفة لم تتجاوز 8 آلاف دينار.

واستأثر سهم البنك الوطني الفلاحي بالحصة الأكبر من التداولات، بقيمة ناهزت 1,9 مليون دينار، ليختتم الحصة عند 16,000 دينار إثر ارتفاعه بنسبة 3,6 بالمائة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325772

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 19 مارس 2026 | 29 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:52
12:34
06:25
04:58
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-8
16°-8
14°-11
17°-9
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>