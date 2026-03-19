قطر للطاقة: الهجمات الإيرانية ألحقت أضرارا بـ17% من طاقة تصدير الغاز المسال

صرح الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" سعد الكعبي بأن الهجوم الإيراني ألحق أضرارا بمنشآت تمثل 17% من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال.وأضاف قائلا: "لم يخطر ببالي قط حتى في أسوأ ​كوابيسي ​أن ⁠تتعرض قطر، بل قطر والمنطقة، لمثل ​هذا الهجوم، ​لا ⁠سيما من دولة مسلمة شقيقة في شهر ⁠رمضان، ​وبهذه الطريقة".كما أشار الكعبي إلى أن المنشآت المتضررة يستغرق إصلاحها من سنتين الى خمس سنوات.وكانت قطر قد أعلنت يوم أمس الأربعاء أن مدينة رأس لفان الصناعية، أكبر مجمع لإنتاج الغاز المسال في البلاد، تعرضت لأضرار جسيمة بسبب حرائق اندلعت بعد هجوم صاروخي.وجاء هذا الهجوم بعد تحذيرات إيرانية صريحة من أنها ستستهدف منشآت الطاقة في قطر ردا على الضربات الإسرائيلية الأمريكية التي طالت حقل "بارس الجنوبي" للغاز، الذي تتقاسمه طهران والدوحة.وكانت قطر قد أعلنت مطلع الشهر الجاري توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به إثر تعرض منشآتها التشغيلية في مدينتي راس لفان ومسيعيد الصناعيتين لـ"هجوم عسكري"، كذلك علقت إنتاج منتجات الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية.