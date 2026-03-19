توزر: مبادرات مدنيّة لتوفير كسوة العيد للأطفال فاقدي السند وأبناء الأسر محدودة الدخل

عاشت ولاية توزر في الأيام القليلة الماضية على وقع مبادرات مدنية من عدة جمعيات ومتطوعين لتوفير كسوة العيد لأطفال من فاقدي السند وأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وذلك إما بجمع الملابس وتوزيعها ،أو جمع التبرعات والتنسيق مع تجار الملابس لتوفير كسوة للأطفال.ومن بين هذه المبادرات مبادرة "كسوة العيد فرحة اليتيم"، التي بلغت عامها السادس وتمثّل أحد الأنشطة الرئيسية لجمعية "الجريد متضامن" التي تضم في عضويتها مجموعة من أبناء مدينة توزر المقيمين خارج حدود الوطن وعدد من المتطوعين من الجهة، وكانت في السنوات الماضية تقوم بعدة أعمال تطوعية وتتولى توزيع مساعدات متنوعة في مناسبات مختلفة.حسب تصريح منسقة الجمعية نورة بوعقة لصحفيّة "وات"،وأوضحت بوعقة أن المساعدات شملت أساسا أطفالا أيتاما إما بوفاة الأب أو الأم أو كليهما، وأبناء أمهات عازبات أو منفصلات، وأطفال دون كافل، مشيرة إلى أن المبالغ المالية المجمعة وقع توزيعها على عدد من محلات بيع ملابس الأطفال أين تتوجّه العائلات لاختيار الملابس المناسبة لجنس وعمر الطفل.وفي نفس الإطار، قامت جمعية "اكتشاف المواهب" بحملة جمع ملابس وهدايا ولعب أطفال وتولت توزيعها على مستحقيها من أبناء العائلات محدودة الدخل، وهي مجهودات تضاف إلى برنامج اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي لتوفير كسوة العيد لأبناء العائلات المشمولة ببطاقة العلاج المجاني وبطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة.