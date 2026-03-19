Babnet   Latest update 17:16 Tunis

الموسم الفلاحي 2024/2023: إقرار إجراءات لتعويض الفلاحين وجدولة ديونهم في 12 ولاية تضررت بالجفاف - الرائد الرسمي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607077e28c1492.25806654_lqehomijfnkpg.jpg>
Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 16:56
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 30 بتاريخ 17 مارس 2026)، قرار مشترك بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية، يقضي بالإعلان رسمياً عن حالة "الجفاف" كجائحة طبيعية معنية بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية، وذلك بالنسبة للموسم الفلاحي 2023- 2024.

وشمل القرار، الذي جاء بناءً على محاضر جلسات اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية المنعقدة في جويلية 2024 وأكتوبر 2025، المناطق المتضررة من جائحة الجفاف التي أصابت الزراعات الكبرى في 12 ولاية وهي: منوبة وزغوان وبن عروس وأريانة والكاف وباجة وجندوبة ونابل والقصرين وبنزرت وسليانة والقيروان.


آليات التعويض وجدولة الديون

وحدّد القرار الوزاري جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة الفلاحين المتضررين بالمناطق المذكورة، وتتمثل أبرزها في صرف التعويضات اذ ينتفع الفلاحون المكتتبون بصندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية بتعويضات مالية تُصرف بناءً على تقارير اختبار تثبت نسب الضرر المسجلة في مستغلاتهم.


كما تم إقرار جدولة ديون الفلاحين المتحصلين على قروض موسمية للزراعات الكبرى خلال الموسم الفلاحي 2023-2024، والذين ثبت تضررهم من الجفاف في الولايات المحددة.


ومن بين الاجراءات المتخذة تكفل الصندوق الوطني للضمان بتحمل الفوائد المترتبة عن عملية إعادة الجدولة، على أن تتم هذه العملية "حالة بحالة".

استثناءات وشروط فنية

وأوضح نصّ القرار أن إجراءات الجدولة لا تشمل الفلاحين المتواجدين بالمناطق السقوية.

كما اشترط للانتفاع بهذه الإجراءات الاستظهار بشهادة معاينة فنية مسلمة من قبل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية، تثبت بشكل قطعي تضرر المستغلة الفلاحية من الجفاف.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة للتخفيف من الأعباء المالية على المنتجين الفلاحيين في قطاع الزراعات الكبرى، وضمان استمرارية النشاط الإنتاجي في ظل التغيرات المناخية وتواتر سنوات الجفاف التي مست قطاعات استراتيجية في الاقتصاد الوطني.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325768

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 19 مارس 2026 | 29 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:52
12:34
06:25
04:58
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-8
16°-8
14°-11
17°-9
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>