نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: شبيبة القيروان تفوز على النادي الافريقي 72 - 66

Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 16:53
      
فازت شبيبة القيروان على النادي الإفريقي بنتيجة 72 – 66 في المباراة التي جمعت بينهما، الخميس، بقاعة عزيز ميلاد بالقيروان، لحساب الجولة الثالثة من سلسلة الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.

وبهذا الفوز، تقدمت شبيبة القيروان في السلسلة بـ انتصارين مقابل انتصار واحد للنادي الإفريقي.


وكان فريق عاصمة الأغالبة قد حسم الجولة الأولى التي أقيمت بقاعة القرجاني بنتيجة 87 – 84، قبل أن يتمكن النادي الإفريقي من تعديل الكفة في الجولة الثانية بفوزه 72 – 68.


نتائج وبرنامج الدور نصف النهائي

الدور نصف النهائي الأول:

* السبت 7 مارس 2026 – الجولة الأولى (قاعة القرجاني):
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان 84 – 87

* الاثنين 16 مارس 2026 – الجولة الثانية (قاعة القرجاني):
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان 72 – 68

* الخميس 19 مارس 2026 – الجولة الثالثة (قاعة عزيز ميلاد):
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي 72 – 66

* الجولة الرابعة (تحدد لاحقاً – قاعة عزيز ميلاد):
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي

الدور نصف النهائي الثاني:

* الخميس 5 مارس 2026 – الجولة الأولى (قاعة محمد المزالي):
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي 84 – 64

* الأحد 8 مارس 2026 – الجولة الثانية (قاعة محمد المزالي):
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي 80 – 74

* الخميس 19 مارس 2026 – الجولة الثالثة (س15 – قاعة حمام سوسة):
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري

* الجولة الرابعة (تحدد لاحقاً – قاعة حمام سوسة):
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري

ملاحظة: يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق 3 انتصارات في السلسلة.
  • Radio Diwan
