إطلاق برنامج لمرافقة 84 مؤسسة صغرى ومتوسطة تونسية في مجال التجارة الرقمية والتدويل

Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 19:16
      
أطلقت كل من منظمة التعاون الألماني ومركز التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بتونس وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، دعوة لتقديم ترشحات لفائدة 84 مؤسسة صغرى ومتوسطة تونسية ناشطة في قطاع الخدمات، بهدف تعزيز قدراتها في مجال التجارة الرقمية وتدويل عروضها.

وتندرج هذه المبادرة ضمن العمل المشترك "تعزيز التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في الجوار الجنوبي"، الممكّن بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية .


ويهدف البرنامج، الذي يحمل شعار "التجارة الرقمية في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط"، إلى مرافقة المؤسسات المختارة في هيكلة عروضها الخدمية وتحويلها إلى "منتجات" رقمية واضحة وقابلة للتسويق بفعالية عبر الإنترنت، مما يسهل نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.


ويتضمن البرنامج التدريبي والمرافقة الفنية عدة محاور استراتيجية، أبرزها هيكلة العروض عبر تحويل الخدمات التقليدية إلى حزم خدماتية مهيكلة وجاهزة للبيع الرقمي إلى جانب الاستراتيجية الرقمية من خلال وضع خطط تجارة إلكترونية تتلاءم مع نماذج أعمال المؤسسات مع محور تنشيط القنوات الرقمية لتفعيل وتحسين قنوات التواصل والبيع لضمان جلب حرفاء محتملين ومؤهلين علاوة على محور الجاهزية الدولية لاجل تعزيز قدرات المؤسسات على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وقد حُدد يوم 27 مارس 2026 كآخر أجل لتقديم الترشحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الانتقال الرقمي للاقتصاد التونسي، ولا سيما قطاع الخدمات الذي يمتلك إمكانات تصديرية عالية تتطلب ملاءمة مع المعايير الدولية للتجارة الرقمية.
