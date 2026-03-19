وزارة الصحة تكشف عن حزمة من الإجراءات لفائدة الصيدلية المركزية لتأمين التزوّد بالأدوية الحيوية

أعلنت وزارة الصحة عن اتخاذلتعزيز السيولة المالية للصيدلية المركزية التونسية، شملت، إلى جانب العمل على، وذلك بهدف تسريع خلاص الديون المتخلدة بذمتها تجاه المزودين الأجانب وتحسين نسق التزويد بالأدوية الحيوية.وجاء ذلك في ردّ الوزارة علىتقدّمت بها إلى مجلس نواب الشعب النائبة، بخصوص فقدان عدد من الأدوية الحيوية من الصيدليات التونسية، خاصة تلك الموجّهة لمرضى السرطان، على غرار، إلى جانب، وما يطرحه ذلك من مخاطر صحية جدية على المرضى.وأشارت وزارة الصحة إلى إقرارضمن الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2026، يقضي بتخصيصلتمويل اقتناء الأدوية الخصوصية، لاسيما المرتبطة بعلاج السرطان وزرع الأعضاء.وأكدت الوزارة أنها تعملعلى توفير الموارد الضرورية لضمان استمرارية تزويد الأدوية، مع السعي إلىمن خلال حلول هيكلية تضمن تمويل الصيدلية المركزية التونسية باعتبارها فاعلاً أساسياً في توفير الأدوية للمؤسسات الصحية.كما أعلنت رصدلفائدة الجهات الصحية، في إطار دعم توفر الأدوية الأساسية وتحسين توزيعها، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطاً على الخدمات الصحية.وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة اعتمادعبر استخدام أنظمة معلوماتية متطورة لإدارتها، مشيرة إلى العمل حالياً على تركيزالتي ستمكّن من متابعة دقيقة لمعدلات الاستهلاك وتحسين حوكمة التصرف في الأدوية داخل المؤسسات الصحية.