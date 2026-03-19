بلدية تونس: إحداث لجنة لتسوية الوضعيات العقارية للمتحصلين على قطع أراضي في إطار مشروع التهذيب العمراني

أفادت بلدية تونس بأنه تم إحداث لجنة تعنى بعملية تسوية الوضعيات العقارية للمواطنين المتحصلين على قطع أراضي في إطار مشروع مناطق التهذيب العمراني ( "حي هلال" و "السيدة المنوبية" و "الجبل الأحمر" و"الملاسين" و" برج زوارة" و "أرض الملوكي" و زيتون الجربي"...).ودعت البلدية في بلاغ لها، اليوم الخميس، الراغبين في تسوية وضعياتهم العقارية مع بلدية تونس، إلى تقديم مطالب تودع بمكتب الضبط المركزي للبلدية مرفوقة بجميع المؤيدات (عقود بيع وخلاص قيمة الأرض ) في أقرب الآجال حتى يتسنىللجنة البت في المطالب.