المنتخب التونسي لكرة القدم للاواسط - مهاجم اولمبيك مرسيليا سعيد رمضانية يعزز الصفوف

واصلت الجامعة التونسية لكرة القدم استقطاب اللاعبين الشبان مزدوجي الجنسية وذلك بضم المهاجم الشاب سعيد رمضانية الى منتخب الاواسط (تحت 20عاما).ويلعب رمضانية في صفوف فريق اولمبيك مرسيليا الفرنسي (تحت 19 عاما) وهو مهاجم -جناح ايسر من مواليد 27 مارس 2009 بمرسيليا.وكانت الجامعة نجحت قبل ذلك في ضم الظهير الايسر لنادي سيرفيت جينيف السويسري ميلفين سبرينغر الى صفوف المنتخب التونسي لكرة القدم للاواسط (تحت 20 عاما).كما توفقت الجامعة في تاهيل جناح تروا الفرنسي قيس غيمبا بابوت ولاعبي وسط نادي لوهافر الفرنسي اسكندر بوزميطة ونادي كليرمون الفرنسي نوام ستروتز للعب مع منتخب الأواسط.جدير بالتذكير ان المنتخب التونسي للاواسط يشرف على تدريبه نبيل الطرابلسي.