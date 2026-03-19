Babnet   Latest update 14:04 Tunis

المنتخب التونسي لكرة القدم للاواسط - مهاجم اولمبيك مرسيليا سعيد رمضانية يعزز الصفوف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bbea2d7066b9.98502999_onkhmigeqlfpj.jpg>
Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 13:19
      
واصلت الجامعة التونسية لكرة القدم استقطاب اللاعبين الشبان مزدوجي الجنسية وذلك بضم المهاجم الشاب سعيد رمضانية الى منتخب الاواسط (تحت 20عاما).
ويلعب رمضانية في صفوف فريق اولمبيك مرسيليا الفرنسي (تحت 19  عاما) وهو مهاجم -جناح ايسر من مواليد 27 مارس 2009 بمرسيليا.
 وكانت الجامعة نجحت قبل ذلك في ضم الظهير الايسر لنادي سيرفيت جينيف السويسري ميلفين سبرينغر الى صفوف المنتخب التونسي لكرة القدم للاواسط (تحت 20 عاما).

كما توفقت الجامعة في تاهيل جناح تروا الفرنسي قيس غيمبا بابوت ولاعبي وسط نادي لوهافر الفرنسي اسكندر بوزميطة ونادي كليرمون الفرنسي نوام ستروتز للعب مع منتخب الأواسط.
جدير بالتذكير ان المنتخب التونسي للاواسط يشرف على تدريبه نبيل الطرابلسي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325759

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 19 مارس 2026 | 29 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:52
12:34
06:25
04:58
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-7
18°-9
16°-11
18°-12
  • Avoirs en devises 24844,6
  • (18/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38646 DT
  • (18/03)
  • 1 $ = 2,94120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>