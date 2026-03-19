تونس تحتضن فعاليات المسابقة "الأفروآسيوية" الدولية لزيت الزيتون 2026 بحضور ديبلوماسي رفيع

تستعد تونس لاحتضان فعاليات، المسابقة "الأفروآسيوية" الدولية لزيت الزيتون 2026، وذلك من 23 إلى 26 مارس الجاري.وتهدف هذه المسابقة، التي تحمل شعار "التميز والانفتاح"، إلى تثمين أجود أنواع زيت الزيتون البكر الممتاز وتعزيز مكانة المنتجين في الأسواق العالمية.ويستقطب هذا الحدث، الذي ينتظم بالتعاون مع نخبة من المنتجين والخبراء من مختلف القارات، متسابقين من افريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكيتين ضمن منافسة عالية المستوى تعتمد معايير جودة دقيقة ولجنة تحكيم دولية مختصة.كما ستشهد المسابقة حضورا ديبلوماسيا رفيع المستوى، وهو تأكيد على أهمية هذا الحدث كمنصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والزراعي بين الدول ودعم قطاع زيت الزيتون على المستوى الدولي.ويتضمن البرنامج حفلا رسميا للإعلان عن النتائج، وذلك يوم الخميس 26 مارس 2026، إلى جانب لقاءات مهنية وشبكة علاقات دولية تتيح للمشاركين فرصا حقيقية للانفتاح على أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية.ويشارك في هذه الفعاليات الى جانب تونس عديد البلدان على غرار البرازيل وفرنسا والبرتغال واسبانيا وايطاليا وكرواتيا وتركيا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمغرب والجزائر وليبيا.