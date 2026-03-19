فتح باب الترشح لست شركات ناشئة تونسية للمشاركة في معرض دولي للتكنولوجيا بالرياض

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن فتح باب الترشح أمام الشركات الناشئة للمشاركة في مهمة استكشافية ضمن فعاليات المعرض الدولي للتكنولوجيا المزمع تنظيمه من 13 إلى 16 أفريل المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.وأوضحت الوزارة أن ست شركات ناشئة تونسية حاصلة على علامة المؤسسة الناشئة ستستفيد من برنامج مرافقة خاص، يهدف إلى دعم حضورها في هذا الحدث العالمي الذي يعنى بالابتكار التكنولوجي، ويعد منصة استراتيجية للنفاذ إلى السوق السعودية.واضافت أن هذه المشاركة ترمي إلى إبراز الكفاءات التكنولوجية التونسية، وتعزيز فرص الشراكة مع الفاعلين الدوليين، إلى جانب تمكين الشركات الناشئة من استقطاب الاستثمارات وتوسيع أنشطتها خارجيا.وبيّنت الوزارة أن باب الترشح مفتوح أمام الشركات الناشئة المبتكرة وذات الإمكانات العالية، لا سيما الناشطة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والبيوتكنولوجيا وتكنولوجيا التعليم والطاقة ، إضافة إلى التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا البيع بالتجزئة.ومن بين شروط المشاركة أن تكون الشركات المترشحة متحصلة على العلامة الوطنية، وأن تسجل نموا في رقم معاملاتها، مع امتلاك قاعدة مستخدمين نشطة وتجربة سابقة في جمع التمويلات، فضلا عن ملاءمة حلولها لاحتياجات السوق السعودية والإقليمية.وحددت الوزارة يوم 25 مارس 2026 كآخر أجل لتقديم الترشحات عبر استمارة إلكترونية مخصصة للغرض.