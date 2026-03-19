الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تعديل أوقات قطارات أحواز تونس خلال الفترة الصباحية
اعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه ابتداء من يوم عيد الفطر المبارك سيتم تعديل البرمجة الشتوية لأوقات قطارات أحواز تونس خلال الفترة الصباحية، وذلك على النحو التالي:
موعد انطلاق القطارات من محطّة الرياض باتجاه تونس:
· الساعة 04:10 عوضًا عن الساعة 04:30
· الساعة 04:40 عوضًا عن الساعة 04:50
· الساعة 05:45 عوضًا عن الساعة 05:55
· الساعة 06:00 عوضًا عن الساعة 06:10
· الساعة 06:20 عوضًا عن الساعة 06:25
موعد انطلاق القطار من تونس باتجاه محطّة الرياض:
· الساعة 05:00 عوضًا عن الساعة 05:10
