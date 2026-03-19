قفصة:هيئة المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند تكشف عن برنامج الدورة الـ15

كشفت هيئة المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند من ولاية قفصة ، خلال ندوة صحفية عقدت أمس الأربعاء عن برنامج الدورة 15 للمهرجان التي ستلتئم أيام 26و27و28 مارس الجاري تحت شعار "روحانيات البلاد."وأوضح مديرالمهرجان محمد ناصري في كلمته خلال للندوة ، أن الدورة الحالية تتضمن برمجة ثرية ومتنوعة تجمع بين العروض الفنية الدولية بمشاركات من الجزائر و ليبيا وعروض فرجوية وتنشيطية وورشات موجهة للأطفال وألعاب شعبية إضافة إلى تقديم معرض للأكلات الشعبية والأطباق البربرية ومسابقات في الطهي والحرف اليدوية المحلية من أزياء ومنسوجات.وبين أن هذا المهرجان يهدف إلى التعريف بالموروث الثقافي والطبيعي الذي تزخر به "السند الجبل" وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية.وأضاف محمد ناصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن حفل افتتاح المهرجان سيتضمن ورشات ومعارض حرفية في الصناعات التقليدية تجارية من تونس والجزائر وليبيا وتركيز مدينة ألعاب، مشيرا إلى أن حفل الافتتاح الرسمي سيكون بمشهدية بعنوان روحانيات البلاد حضرة السند مع تنظيم مداخلة فنية للمركز النموذجي لذوي الاحتياجات الخصوصية بأنشودة وطنية وتعبير جسماني إضافة إلى عرض عيساوية القطار وعرض للجمعية الثقافية الفلكلورية بارود بريان غرداية من الجزائر يليها عرض فني موسيقي دولي مع الفنان الليبي أحمد السوكني.وسيتم خلال اليوم الثاني من المهرجان تنظيم عرض تنشيطي للأطفال بعنوان "عمو صابر" وعرض فني بعنوان الحفالة السند الجبل تغني إضافة إلى استعراض لفرقة ابناء درج للفنون الشعبية الليبية وعرض لفرقة ڨوڨو مع سهرة فنية مع الفنانة مايا.وسيكون رواد المهرجان في الحفل الختامي على موعد مسابقات في ماراتون الدراجات النارية والهوائية والعدو الريفي مع عروض تنشيطية للأطفال وورشات في الرسم مع تنظيم ندوة فكرية حول دور الروحانيات في تعزيز التماسك الاجتماعي إضافة إلى عرض فرجوي لفرقة الكاهنة للفنون الشعبية ببئر العاتر من الجزائر يليها عرض المداوري وسهرة فنية تحييها الفنانة ايمان الشريف.وذكر ناصري إلى أن اختيار الهيئة عنوان "روحانيات البلاد" للدورة 15 للمهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند جاء بغاية التعريف بما تزخر به المنطقة من ثراء روحي خاصة في ظل وجود مقامات للاولياء الصالحين والبالغ عددها 33 مقاما والتي تساهم بدورها في إضفاء حركية بالمنطقة طيلة أيام العام.من جانب اخر لفت محمد ناصري إلى عدد من الصعوبات التي اعترضت الهيئة المديرة في تنظيم هذه الدورة من المهرجان منها بالخصوص غياب المستشهرين وغياب الدعم المادي باستثناء دعم ولاية قفصة والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.