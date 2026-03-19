اللجنة الجهوية لمقاومة الحشرات تقر جملة من التوصيات الرامية إلى تعزيز الوقاية من الأمراض المنقولة بواسطة البعوض

أقرت اللجنة الجهوية لمقاومة الحشرات بولاية تونس، خلال جلسة عمل انعقدت، امس الأربعاء، بمقر الولاية، جملة من التوصيات الرامية إلى تعزيز الوقاية من الأمراض المنقولة بواسطة البعوض والحد من الانزعاج الناجم عنه، مع الدعوة إلى انطلاق التدخلات الميدانية بداية من الأسبوع المقبل.وشددت اللجنة، التي انتظمت بإشراف والي تونس عماد بوخريص، على ضرورة مزيد التنسيق بين البلديات والإدارات الجهوية، وتكثيف التدخلات الوقائية، خاصة عبر جهر الأودية وتنظيف مجاري المياه ومداواة الدهاليز والفراغات الصحية بالعمارات وبالوعات مياه الأمطار، إلى جانب ترشيد استعمال المداواة الكيميائية بالتضبيب الحراري.كما أوصت بتكوين فريق عمل جهوي ونقطة اتصال تضم مختلف الأطراف المتدخلة، لمتابعة الوضع الميداني وضبط برنامج تدخل أسبوعي يحدد طبيعة العمليات ومدى نجاعتها، مع توفير الإمكانيات المادية واللوجستية اللازمة.ودعت اللجنة البلديات إلى إعداد برامج عمل أسبوعية ورفعها إلى مصالح الولاية، وذلك في إطار إحكام التنسيق وضمان نجاعة التدخلات.من جهة أخرى، تناولت الجلسة الوضع الصحي لنخيل الزينة وسبل مقاومة سوسة النخيل الحمراء، حيث تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحتها، وتفعيل فرق عمل ميدانية لرصد الإخلالات وموافاة مصالح الولاية بتقارير دورية في الغرض.يذكر أن جلسة عمل اللجنة الجهوية لمقاومة الحشرات لسنة 2026 حضرها، إلى جانب المعتمدة الأولى ومعتمدي الجهة، الكتاب العامون المكلفون بتسيير شؤون البلديات، وممثلو عدد من الإدارات الجهوية والهياكل المعنية، على غرار الحماية المدنية والتنمية الفلاحية والتجهيز والصحة، إضافة إلى ممثلين عن بلدية تونس ومعهد باستور والوكالة الوطنية لحماية المحيط، وعدد من المؤسسات العمومية ذات الصلة.