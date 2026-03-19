ميسي يبلغ الهدف 900 ويواصل كتابة أسطورته الكروية
بلغ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي محطة تاريخية جديدة في مسيرته الاحترافية، بعدما سجل هدفه رقم 900 مساء الأربعاء، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ كرة القدم للرجال يصل إلى هذا الرقم بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وجاء الهدف التاريخي بتسديدة يسارية خلال تعادل فريقه إنتر ميامي بنتيجة 1-1 أمام ناشفيل ضمن منافسات كأس أبطال الكونكاكاف، وذلك بعد 21 عاما من أول أهدافه مع الفريق الأول لنادي برشلونة سنة 2005.
ووصف مدرب إنتر ميامي خافيير ماسكيرانو الحصيلة التهديفية لميسي بأنها «جنونية»، مؤكدا أن الرقم يعكس تفرد اللاعب وقدرته الاستثنائية على الحسم في المباريات الكبرى.
وحقق ميسي هذا الإنجاز في مباراته رقم 1142 مع الأندية والمنتخب، أي بأقل بنحو 100 مباراة مقارنة برونالدو الذي بلغ حاجز 900 هدف في سبتمبر 2024 بعد 1236 مباراة، قبل أن يرفع رصيده لاحقا إلى 965 هدفا.
وسجل ميسي الجزء الأكبر من أهدافه بقميص برشلونة (672 هدفا)، مقابل 32 هدفا مع باريس سان جيرمان و81 هدفا مع إنتر ميامي، إضافة إلى 115 هدفا مع منتخب الأرجنتين المتوج بـكأس العالم 2022.
ورغم الطابع الاحتفالي لهذا الإنجاز، ودّع إنتر ميامي البطولة القارية بفارق الأهداف خارج أرضه بعد تعادل الذهاب سلبيا، في أمسية جمعت بين الإنجاز الفردي وخيبة الأمل الجماعية.
وجاء الهدف التاريخي بتسديدة يسارية خلال تعادل فريقه إنتر ميامي بنتيجة 1-1 أمام ناشفيل ضمن منافسات كأس أبطال الكونكاكاف، وذلك بعد 21 عاما من أول أهدافه مع الفريق الأول لنادي برشلونة سنة 2005.
ووصف مدرب إنتر ميامي خافيير ماسكيرانو الحصيلة التهديفية لميسي بأنها «جنونية»، مؤكدا أن الرقم يعكس تفرد اللاعب وقدرته الاستثنائية على الحسم في المباريات الكبرى.
وحقق ميسي هذا الإنجاز في مباراته رقم 1142 مع الأندية والمنتخب، أي بأقل بنحو 100 مباراة مقارنة برونالدو الذي بلغ حاجز 900 هدف في سبتمبر 2024 بعد 1236 مباراة، قبل أن يرفع رصيده لاحقا إلى 965 هدفا.
وسجل ميسي الجزء الأكبر من أهدافه بقميص برشلونة (672 هدفا)، مقابل 32 هدفا مع باريس سان جيرمان و81 هدفا مع إنتر ميامي، إضافة إلى 115 هدفا مع منتخب الأرجنتين المتوج بـكأس العالم 2022.
ورغم الطابع الاحتفالي لهذا الإنجاز، ودّع إنتر ميامي البطولة القارية بفارق الأهداف خارج أرضه بعد تعادل الذهاب سلبيا، في أمسية جمعت بين الإنجاز الفردي وخيبة الأمل الجماعية.
