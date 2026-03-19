Babnet   Latest update 14:04 Tunis

الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية تفتح باب المشاركة التونسية في معرض باريس الدولي للحرفيين والتجار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bbd864982694.82079250_qlopfhjkignme.jpg>
Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 14:04
      
أعلنت، الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن فتح باب الترشح للحرفيين ورواد الأعمال التونسيين الناشطين في قطاع الصناعات التقليدية والمقيمين بكل من تونس وفرنسا، للمشاركة في الدورة المقبلة لمعرض باريس الدولي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز حضور المنتوج التقليدي التونسي في الأسواق العالمية وتوفير منصة دولية للحرفيين للتعريف بإبداعاتهم وتوسيع شبكة حرفائهم في واحد من أكبر التظاهرات التجارية والحرفية في أوروبا.


وأشارت الجامعة في بلاغ لها، أن المشاركة عبر المظلة الرسمية للاتحاد توفر ميزة مالية هامة للمهنيين حيث سيتمكن المشاركون من دفع تكاليف الجناح دون احتساب الأداء على القيمة المضافة مما يساهم في خفض التكاليف بنسبة تناهز 20% مقارنة بإجراءات الحجز المباشر في فرنسا.


ولضمان جودة المشاركة وتمثيلية القطاع، وضعت الجامعة شرطين أساسيين للانخراط في هذه البعثة يتعلق الاول بالاستظهار بـ المعرف الجبائي التونسي (الباتيندة) ساري المفعول ويتمثل الثاني في ضرورة تسجيل المؤسسة أو الحرفة لدى الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية.

ويعد معرض باريس الدولي وجهة استراتيجية تتيح للحرفي التونسي الاحتكاك مباشرة بالمستهلك الأوروبي وبالموردين الدوليين، مما يفتح آفاقا واسعة للتصدير والتعريف بالهوية الثقافية التونسية من خلال منتجات الخزف
والنسيج وخشب الزيتون والحلويات التقليدية وغيرها من الحرف التي تشهد طلبا متزايدا.

ودعت الجامعة كافة الحرفيين المهتمين بهذا الموعد الاقتصادي الهام إلى التواصل مع مصالحها للحصول على ملفات المشاركة ومزيد من التفاصيل اللوجستية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325747

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 19 مارس 2026 | 29 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:52
12:34
06:25
04:58
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-7
18°-9
16°-11
18°-12
  • Avoirs en devises 24844,6
  • (18/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38646 DT
  • (18/03)
  • 1 $ = 2,94120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>