بطولة الجزائر - محمد علي بن حمودة حاسم مجددا مع شباب بلوزداد

قاد المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة فريقه شباب بلوزداد إلى تحقيق فوز مهم على ضيفه أولمبي الشلف بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الجزائر لكرة القدم.وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 20 عبر محمد بلخير من ركلة جزاء، قبل أن ينجح أولمبي الشلف في تعديل الكفة بعد خمس دقائق بواسطة عبد الله الدباري إثر تنفيذ ركلة حرة مباشرة.وفي الشوط الثاني، حسم بن حمودة المواجهة لصالح شباب بلوزداد عندما تابع ركلة جزاء تصدى لها الحارس في المرة الأولى، ليودع الكرة في الشباك في الدقيقة 61، مسجلاً بذلك هدفه السابع في البطولة هذا الموسم.وبهذا الفوز، رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع من 19 مباراة، فيما تجمد رصيد أولمبي الشلف عند 28 نقطة في المرتبة الحادية عشرة بعد خوضه 24 مباراة.