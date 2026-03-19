Babnet   Latest update 10:22 Tunis

بطولة الجزائر - محمد علي بن حمودة حاسم مجددا مع شباب بلوزداد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bbbf5b0eedb5.92038288_fniqpljkgehom.jpg>
Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 10:15
      
قاد المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة فريقه شباب بلوزداد إلى تحقيق فوز مهم على ضيفه أولمبي الشلف بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الجزائر لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 20 عبر محمد بلخير من ركلة جزاء، قبل أن ينجح أولمبي الشلف في تعديل الكفة بعد خمس دقائق بواسطة عبد الله الدباري إثر تنفيذ ركلة حرة مباشرة.


وفي الشوط الثاني، حسم بن حمودة المواجهة لصالح شباب بلوزداد عندما تابع ركلة جزاء تصدى لها الحارس في المرة الأولى، ليودع الكرة في الشباك في الدقيقة 61، مسجلاً بذلك هدفه السابع في البطولة هذا الموسم.


وبهذا الفوز، رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع من 19 مباراة، فيما تجمد رصيد أولمبي الشلف عند 28 نقطة في المرتبة الحادية عشرة بعد خوضه 24 مباراة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325742

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 19 مارس 2026 | 29 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:52
12:34
06:25
04:58
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-7
18°-9
16°-11
18°-12
  • Avoirs en devises 24844,6
  • (18/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38646 DT
  • (18/03)
  • 1 $ = 2,94120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>