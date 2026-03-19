رئاسة الحكومة ترخّص لجمعية قرى الأطفال س وس بجمع التبرعات عبر الإرساليات القصيرة

Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 10:11
      
منحت رئاسة الحكومة، اليوم الخميس، الترخيص السنوي للجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س لجمع التبرعات من العموم عبر الإرساليات القصيرة على الرقم 85510، وذلك للمرة السابعة على التوالي، ابتداء من اليوم 19 مارس 2026 ولمدة ثلاثة أشهر، حسب ماجاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن الجمعية.
 
ويعادل ثمن الإرسالية الواحدة، المقدّر ب 2000 مليم معفاة من الأداءات والعمولات، قيمة زكاة الفطر لهذه السنة، وفق ما أعلنه مفتي الجمهورية التونسية، في بلاغ الخميس الماضي، خصّص لتحديد قيمة زكاة الفطر لسنة 2026 (1447 هـ) في تونس بـدينارين اثنين عن كل فرد.


ودعت الجمعية عموم التونسيين إلى المساهمة في هذه الحملة مبيّنة أنه يمكن لعموم التونسيين إخراج زكاة الفطر لفائدة محضوني الجمعية الذين هم مصرف من مصارف الزكاة بمقتضى فتوى صادرة عن الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية السابق.


ويمكن للتونسيين تقديم زكاة فطرهم من خلال بعث الإرساليات القصيرة على الرقم 85510 بالنسبة لحرفاء مختلف مشغلي شبكات الهاتف الجوال “اتصالات تونس” و" أورنج" و " أوريدو" وبإمكانهم ترك نص الإرسالية فارغا أو أن يكتبوا فيه باللغة الفرنسية عبارة SOS وذلك دون سقف لعدد الإرساليات، كما يمكن للتونسيين داخل البلاد وخارجها تقديم تبرعاتهم وزكاة فطرهم عبر البطاقات البنكية من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، أو عن طريق التحويلات البنكية، إضافة إلى إمكانية الإيداع في مكاتب البريد باستخدام رمز الجمعية “905”.

وأوضحت الجمعية أن ترخيص رئاسة الحكومة من شأنه دعم مواردها وتوسيع نطاق تدخلاتها لفائدة الأطفال المهدّدين والمحتاجين إلى الرعاية والإحاطة، داعية الداعمين ووسائل الإعلام إلى الانخراط في هذه الحملة والمساهمة في إنجاحها، خاصة مع اقتراب عيد الفط، بما يضمن إدخال الفرحة على نفوس الأطفال.

يُذكر أن الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تتكفّل حاليًا بأكثر من 9500 طفل وشاب ضمن ما يزيد عن 2000 عائلة، وتشمل أنشطتها 12 ولاية، وتعمل الجمعية، في إطار برنامجها لسنة 2026، إلى رفع عدد المستفيدين إلى 12 ألفًا وتوسيع تدخلاتها لتشمل 14 ولاية قبل نهاية العام.

دلال
الخميس 19 مارس 2026 | 29 رمضان 1447
