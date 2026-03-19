Babnet   Latest update 08:47 Tunis

افتتاح مكتب بريد جديد بحي العمران في المنستير لتعزيز تقريب الخدمات للمواطنين

Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 08:47
      
أعلن البريد التونسي، في بلاغ أصدره مساء يوم الأربعاء، عن فتح مكتب بريد جديد بحي العمران من ولاية المنستير.
ويأتي إحداث هذا المكتب الجديد في إطار تعصير الشبكة التجارية لمكاتب البريد وتعزيزها وتقريب الخدمات لفائدة المواطنين، وفق البلاغ. 
وقد تم تجهيز مكتب البريد الجديد بموزع آلي للأوراق المالية لتوفير مختلف الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية بالجهة.
الخميس 19 مارس 2026 | 29 رمضان 1447
