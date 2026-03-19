رابطة أبطال أوروبا: ليفربول وبايرن وأتلتيكو وبرشلونة إلى ربع النهائي
تأهلت أندية ليفربول الإنقليزي وبايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني وبرشلونة إلى الدور ربع النهائي من مسابقة رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب نتائج حاسمة في إياب ثمن النهائي مساء الأربعاء.
ليفربول يكتسح قلعة سراي ويتأهل بثقةنجح ليفربول في تجاوز تذبذب نتائجه وحقق فوزاً عريضاً 4-0 على ضيفه قلعة سراي التركي، ليحسم التأهل بمجموع 5-1 في المباراتين.
وسجل دومينيك سوبوسلاي الهدف الأول في الدقيقة 25، قبل أن يضيف أوجو إيكيتيكي وريان خرافنبرخ ومحمد صلاح الأهداف الثلاثة الأخرى في الشوط الثاني، في ظل سيطرة شبه كاملة لأصحاب الأرض.
وسيواجه ليفربول في الدور المقبل باريس سان جيرمان حامل اللقب.
بايرن يتجاوز أتلانتا بسهولة وكين يدخل التاريخواصل بايرن ميونيخ تألقه وفاز على أتلانتا الإيطالي 4-1، ليعبر إلى ربع النهائي بمجموع 10-2 في المواجهتين.
وسجل هاري كين هدفين ليصل إلى 50 هدفاً في رابطة الأبطال، كأول لاعب إنقليزي يبلغ هذا الرقم وثالث أسرع لاعب يحقق هذا الإنجاز.
وسيلاقي الفريق البافاري في الدور المقبل ريال مدريد في مواجهة قوية بين عملاقين تاريخيين في المسابقة.
أتلتيكو يصمد أمام توتنهام ويبلغ الدور المقبلفي لندن، صمد أتلتيكو مدريد أمام عودة قوية من توتنهام رغم خسارته 3-2 في الإياب، ليحسم التأهل بمجموع 7-5.
وسجل خوليان ألفاريز وديفيد هانكو هدفي الفريق الإسباني، فيما واصل الحارس خوان موسو تألقه في التصدي لمحاولات الفريق الإنقليزي.
وسيواجه أتلتيكو مدريد في ربع النهائي برشلونة في قمة إسبانية مرتقبة.
برشلونة يكتسح نيوكاسل بسباعيةبدوره، تأهل نادي برشلونة الإسباني إلى الدور ربع النهائي عقب فوزه العريض على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 7-2 في لقاء الإياب بملعب كامب نو، ليحسم التأهل بمجموع 8-3 في المباراتين.
وافتتح رافينيا التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة إثر هجمة مرتدة قادها فيرمين لوبيز، قبل أن يعدّل أنتوني إيلانغا النتيجة بعد تسع دقائق مستغلاً تمريرة عرضية من لويس هال. وأعاد مارك بيرنال التقدم للفريق الكتالوني إثر ركلة حرة نفذها رافينيا، غير أن إيلانغا عاد وعدّل الكفة مجدداً في الدقيقة 28 بعد ارتباك دفاعي.
وقبيل نهاية الشوط الأول، تحصل برشلونة على ركلة جزاء بعد تدخل تقنية الفيديو، نجح الأمين جمال في تحويلها إلى هدف ثالث.
وفي الشوط الثاني، فرض أصحاب الأرض سيطرة مطلقة، حيث سجل فيرمين الهدف الرابع في الدقيقة 52، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي هدفين متتاليين، الأول برأسية إثر ركنية والثاني بعد تمريرة حاسمة من جمال. واختتم رافينيا مهرجان الأهداف في الدقيقة 73 مستغلاً خطأ دفاعياً.
وسيواجه برشلونة في الدور المقبل أتلتيكو مدريد في مواجهة إسبانية مرتقبة ضمن سباق بلوغ نصف النهائي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325732