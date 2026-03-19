رابطة أبطال أوروبا: ليفربول وبايرن وأتلتيكو وبرشلونة إلى ربع النهائي

ليفربول يكتسح قلعة سراي ويتأهل بثقة





بايرن يتجاوز أتلانتا بسهولة وكين يدخل التاريخ



أتلتيكو يصمد أمام توتنهام ويبلغ الدور المقبل



برشلونة يكتسح نيوكاسل بسباعية



تأهلت أندية ليفربول الإنقليزي وبايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني وبرشلونة إلى الدور ربع النهائي من مسابقة رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب نتائج حاسمة في إياب ثمن النهائي مساء الأربعاء.نجح ليفربول في تجاوز تذبذب نتائجه وحقق فوزاً عريضاًعلى ضيفه قلعة سراي التركي، ليحسم التأهل بمجموعفي المباراتين.وسجل دومينيك سوبوسلاي الهدف الأول في الدقيقة 25، قبل أن يضيف أوجو إيكيتيكي وريان خرافنبرخ ومحمد صلاح الأهداف الثلاثة الأخرى في الشوط الثاني، في ظل سيطرة شبه كاملة لأصحاب الأرض.وسيواجه ليفربول في الدور المقبلحامل اللقب.واصل بايرن ميونيخ تألقه وفاز على أتلانتا الإيطالي، ليعبر إلى ربع النهائي بمجموعفي المواجهتين.وسجل هاري كين هدفين ليصل إلى، كأول لاعب إنقليزي يبلغ هذا الرقم وثالث أسرع لاعب يحقق هذا الإنجاز.وسيلاقي الفريق البافاري في الدور المقبلفي مواجهة قوية بين عملاقين تاريخيين في المسابقة.في لندن، صمد أتلتيكو مدريد أمام عودة قوية من توتنهام رغم خسارتهفي الإياب، ليحسم التأهل بمجموعوسجل خوليان ألفاريز وديفيد هانكو هدفي الفريق الإسباني، فيما واصل الحارس خوان موسو تألقه في التصدي لمحاولات الفريق الإنقليزي.وسيواجه أتلتيكو مدريد في ربع النهائيفي قمة إسبانية مرتقبة.بدوره، تأهل نادي برشلونة الإسباني إلى الدور ربع النهائي عقب فوزه العريض على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجةفي لقاء الإياب بملعب كامب نو، ليحسم التأهل بمجموعفي المباراتين.وافتتح رافينيا التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة إثر هجمة مرتدة قادها فيرمين لوبيز، قبل أن يعدّل أنتوني إيلانغا النتيجة بعد تسع دقائق مستغلاً تمريرة عرضية من لويس هال. وأعاد مارك بيرنال التقدم للفريق الكتالوني إثر ركلة حرة نفذها رافينيا، غير أن إيلانغا عاد وعدّل الكفة مجدداً في الدقيقة 28 بعد ارتباك دفاعي.وقبيل نهاية الشوط الأول، تحصل برشلونة على ركلة جزاء بعد تدخل تقنية الفيديو، نجح الأمين جمال في تحويلها إلى هدف ثالث.وفي الشوط الثاني، فرض أصحاب الأرض سيطرة مطلقة، حيث سجل فيرمين الهدف الرابع في الدقيقة 52، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي هدفين متتاليين، الأول برأسية إثر ركنية والثاني بعد تمريرة حاسمة من جمال. واختتم رافينيا مهرجان الأهداف في الدقيقة 73 مستغلاً خطأ دفاعياً.وسيواجه برشلونة في الدور المقبلفي مواجهة إسبانية مرتقبة ضمن سباق بلوغ نصف النهائي.