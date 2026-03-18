الديوانة التونسية تحجز كميات هامة من المخدرات والبضائع المهربة منذ بداية رمضان
أعلنت الديوانة التونسية، في بلاغ صادر مساء الأربعاء، أن مصالحها بمختلف المعابر الحدودية ووحدات الحرس الديواني ومكتب الطرود البريدية تمكنت منذ بداية شهر رمضان من حجز كميات هامة من المواد المخدرة والبضائع الاستهلاكية المهربة، في إطار مواصلة جهود مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني.
وأفادت الديوانة أنه تم، إثر عمليات نوعية بكل من معابر الذهيبة وملولة ورأس جدير، إضافة إلى مطار تونس قرطاج ومكتب الطرود البريدية، وبمشاركة فرق الحرس الديواني في بن قردان ومدنين وصفاقس والصخيرة وفرقة الدراجين، حجز أكثر من 34.5 كلغ من القنب الهندي، و2 كلغ من الماريخوانا، و400 غرام من الكوكايين، فضلاً عن أكثر من 88 ألف حبّة دواء مخدر و4250 مربّعًا من مخدر “LSD”.
كما تم بمطار جربة جرجيس ضبط آلة مخصصة لرحي مادة الماريخوانا، إلى جانب كميات من القنب الهندي والماريخوانا كانت موجهة للاستهلاك الشخصي، وفق البلاغ.
وفي إطار مكافحة تهريب البضائع الاستهلاكية، أشارت الديوانة إلى حجز نحو 16 طناً من القهوة المهربة، وقرابة 53 طناً من الموز، إضافة إلى أكثر من مليون قطعة من الألعاب النارية المهربة، فضلاً عن أكثر من 64 ألف خرطوشة سجائر.
وأكدت الديوانة أن هذه العمليات تندرج ضمن مجهودات متواصلة للحد من تنامي ظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.
