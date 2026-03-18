النادي الصفاقسي: الاصابة تبعد المهذبي اسبوعين عن التمارين

اعلن النادي الرياضي الصفاقسي مساء اليوم الاربعاء ان اللاعب محمد صالح المهذبي تعرض الى اصابة ستجبره للابتعاد عن تمارين الفريق لمدة اسبوعين.

واضاف النادي الصفاقسي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان اصابة اللاعب محمد صالح المهذبي كانت على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الايمن وتستوجب راحة اجبارية لمدة اسبوعين قبل العودة التدريجية للتمارين.

يذكر ان النادي الصفاقسي يلاقي يوم الاحد القادم شبيبة القيروان ضمن الدور السادس عشر لمسابقة كاس تونس لكرة القدم 2025-2026 بملعب حمدة العواني بالقيروان بادارة الحكم سفيان الورتاني.