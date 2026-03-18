وزيرة العدل تشدد على ضرورة تعزيز تأهيل الأطفال الجانحين وتدعيم جودة الخدمات بمراكز الإصلاح

Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 21:28
      
شدّدت وزيرة العدل ليلى جفال على ضرورة تعزيز الرعاية والتأهيل للأطفال الجانحين المودعين بمراكز الإصلاح، وذلك خلال زيارة غير معلنة أدّتها، يوم الأربعاء، إلى مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني من ولاية سوسة، حيث اطّلعت على ظروف الإيداع وعاينت مستوى الخدمات المقدّمة لفائدة المقيمين بالمركز.

وأوصت الوزيرة في هذا الإطار بضرورة الالتزام بقواعد الصحة والنظافة، والعمل على تدعيم ظروف عمل وقدرات الإطار العامل بالمركز، بما من شأنه تحسين جودة الخدمات المسداة للأطفال. كما أسدت تعليماتها بضرورة تدارك النقائص التي تم تسجيلها خلال هذه الزيارة، في إطار الحرص على ضمان بيئة ملائمة للإحاطة والتأهيل.


كما أدّت وزيرة العدل، إثر ذلك، زيارة غير معلنة إلى الإقليم الجهوي للسجون والإصلاح بالوسط والساحل بولاية المهدية، حيث تفقدت سير العمل الإداري واطّلعت على مختلف جوانب التسيير داخل الإقليم.
