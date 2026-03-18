باريس سان جيرمان: غياب باركولا لأسابيع بسبب إصابة في الكاحل

أعلن باريس ​سان جيرمان حامل ‌لقب بطولة الدرجة ‌الأولى الفرنسية لكرة القدم اليوم الأربعاء أن مهاجمه ⁠برادلي باركولا سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع ​بعد تعرضه لالتواء شديد في ⁠أربطة الكاحل الأيمن خلال مواجهة تشيلسي الإنقليزي في ⁠إياب دور ثمن النهائي برابطة أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.واضطر باركولا للخروج في الدقيقة 59 وشارك بدلا منه ديزيريه ​دوي في فوز سان جيرمان 3-صفر على تشيلسي ‌ليحقق انتصارا اجماليا 8-2 في دور ثمن النهائي، بعد ⁠أن سجل الهدف ‌الثاني في المباراة.وسيواجه باريس سان جيرمان إما ليفربول أو قلعة سراي في دور ربع النهائي، على أن تقام مباراة الذهاب ‌في السابع ⁠أو الثامن من أفريل القادم.ومن المرجح أن تؤدي الإصابة ‌أيضا إلى غياب باركولا (23 عاما) عن مباراتين وديتين تخوضهما ‌فرنسا ⁠أمام البرازيل وكولومبيا نهاية الشهر الجاري.