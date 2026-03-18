باريس سان جيرمان: غياب باركولا لأسابيع بسبب إصابة في الكاحل
أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم اليوم الأربعاء أن مهاجمه برادلي باركولا سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بعد تعرضه لالتواء شديد في أربطة الكاحل الأيمن خلال مواجهة تشيلسي الإنقليزي في إياب دور ثمن النهائي برابطة أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.
واضطر باركولا للخروج في الدقيقة 59 وشارك بدلا منه ديزيريه دوي في فوز سان جيرمان 3-صفر على تشيلسي ليحقق انتصارا اجماليا 8-2 في دور ثمن النهائي، بعد أن سجل الهدف الثاني في المباراة.
وسيواجه باريس سان جيرمان إما ليفربول أو قلعة سراي في دور ربع النهائي، على أن تقام مباراة الذهاب في السابع أو الثامن من أفريل القادم.
ومن المرجح أن تؤدي الإصابة أيضا إلى غياب باركولا (23 عاما) عن مباراتين وديتين تخوضهما فرنسا أمام البرازيل وكولومبيا نهاية الشهر الجاري.
