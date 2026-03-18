برشلونة يكتسح نيوكاسل بسباعية ويتأهل إلى ربع نهائي رابطة الأبطال

Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 21:23
      
تأهل نادي برشلونة الإسباني إلى الدور ربع النهائي من مسابقة رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه العريض على ضيفه نيوكاسل يونايتد الإنقليزي بنتيجة 7-2 في لقاء الإياب الذي احتضنه ملعب كامب نو، ليحسم التأهل بمجموع 8-3 في المباراتين.

وافتتح رافينيا التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة إثر هجمة مرتدة قادها فيرمين لوبيز، قبل أن يعدّل أنتوني إيلانغا النتيجة بعد تسع دقائق مستغلاً تمريرة عرضية من لويس هال. وأعاد مارك بيرنال التقدم للفريق الكتالوني إثر ركلة حرة نفذها رافينيا، غير أن إيلانغا عاد وعدّل الكفة مجدداً في الدقيقة 28 بعد ارتباك دفاعي.


وقبيل نهاية الشوط الأول، تحصل برشلونة على ركلة جزاء بعد تدخل تقنية الفيديو، نجح الأمين جمال في تحويلها إلى هدف ثالث.


وفي الشوط الثاني، فرض أصحاب الأرض سيطرة مطلقة، حيث سجل فيرمين الهدف الرابع في الدقيقة 52، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي هدفين متتاليين، الأول برأسية إثر ركنية والثاني بعد تمريرة حاسمة من جمال. واختتم رافينيا مهرجان الأهداف في الدقيقة 73 مستغلاً خطأ دفاعياً.

وسيواجه برشلونة في الدور المقبل أتلتيكو مدريد في مواجهة إسبانية مرتقبة ضمن سباق بلوغ نصف النهائي.
  • Radio Diwan
