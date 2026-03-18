Babnet   Latest update 22:07 Tunis

مجلس وزاري يوصي بإطار استراتيجي موحّد لمتابعة مشاريع التعاون الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bb092e154256.39449052_pimqkojfhegnl.jpg>
Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 21:19
      
أوصى مجلس وزاري انعقد، الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، بوضع إطار استراتيجي موحّد لمتابعة المشاريع المنجزة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والتعاون العربي والإسلامي، مع اعتماد مؤشرات لقياس الأداء.

كما دعا المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى إرساء منصة رقمية ولوحة قيادة لمتابعة تقدم تنفيذ هذه المشاريع، إلى جانب اعتماد أدلة إجراءات مبسطة تراعي خصوصية البرامج الممولة في إطار التعاون الدولي.


وأكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية وطنية استراتيجية، مشددة على ضرورة المتابعة الميدانية والالتزام بآجال التنفيذ والجودة المطلوبة، مع إيجاد حلول فورية للإشكاليات الفنية والإدارية وتبسيط الإجراءات.


وأبرزت أهمية استكمال المشاريع في الآجال المحددة بما يساهم في تحقيق التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ودفع الاستثمار وخلق فرص التشغيل، في إطار توجهات الدولة.

وشددت كذلك على ضرورة الاستفادة المثلى من آليات التعاون الدولي وفق الأولويات الوطنية، بما يجعل البرامج والمشاريع العمومية رافعة فعلية للتنمية وخلق الثروة وتوسيع آفاق التشغيل.

من جهته، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضاً مفصلاً حول المشاريع المنجزة والجارية والمبرمجة في إطار التعاون الدولي، والتي تشمل قطاعات الفلاحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والطاقات المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجية والصحة والسياحة والشباب والرياضة والبيئة والنقل والرقمنة والثقافة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325722

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 18 مارس 2026 | 28 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:31
15:52
12:34
06:26
05:00
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet18°
12° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
17°-9
17°-8
17°-9
18°-12
  • Avoirs en devises 24844,6
  • (18/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38646 DT
  • (18/03)
  • 1 $ = 2,94120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/03)     1287,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/03)   28282 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>