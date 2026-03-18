مركز النهوض بالصادرات ينظّم زيارة لوفد من المشترين المغاربة بدار المصدّر

ينظّم مركز النهوض بالصادرات، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، زيارة لوفد من المشترين المغاربة يوم 25 مارس 2026 بمقر دار المصدّر.ويُخصَّص هذا اللقاء للمهنيين الناشطين في عدد من القطاعات، على غرار الصناعات الغذائية، خاصة زيت الزيتون والتمور والهريسة ومعجون الطماطم والتن والبسكويت وأوراق الملسوقة، إضافة إلى مواد التجميل والأجهزة الطبية، وفق ما أفاد به المركز في بلاغ.ودعا المركز المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة إلى تأكيد حضورها في أجل أقصاه 23 مارس 2026 عبر الرابط المخصّص للغرض.