Babnet   Latest update 20:22 Tunis

مركز النهوض بالصادرات ينظّم زيارة لوفد من المشترين المغاربة بدار المصدّر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/652580fa5fb236.78861740_kplemhjnfgoiq.jpg>
Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 20:22
      
ينظّم مركز النهوض بالصادرات، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، زيارة لوفد من المشترين المغاربة يوم 25 مارس 2026 بمقر دار المصدّر.

ويُخصَّص هذا اللقاء للمهنيين الناشطين في عدد من القطاعات، على غرار الصناعات الغذائية، خاصة زيت الزيتون والتمور والهريسة ومعجون الطماطم والتن والبسكويت وأوراق الملسوقة، إضافة إلى مواد التجميل والأجهزة الطبية، وفق ما أفاد به المركز في بلاغ.


ودعا المركز المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة إلى تأكيد حضورها في أجل أقصاه 23 مارس 2026 عبر الرابط المخصّص للغرض.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325719

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 18 مارس 2026 | 28 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:31
15:52
12:34
06:26
05:00
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
11° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
17°-9
17°-8
17°-9
18°-12
  • Avoirs en devises 24844,6
  • (18/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38646 DT
  • (18/03)
  • 1 $ = 2,94120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/03)     1287,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/03)   28282 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>