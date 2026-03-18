تونس: إطلاق الدفعة الخامسة من مشروع مسرّع النمو الأخضر والتشغيل لدعم 25 مؤسسة

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، بالشراكة مع مؤسسة Flat6Labs، الدفعة الخامسة من «مشروع مسرّع النمو الأخضر والتشغيل»، وهي مبادرة تهدف إلى دعم 25 مؤسسة تونسية تمتلك إمكانات نمو واعدة.ويحظى هذا البرنامج بدعم من برنامج الشراكة الدنماركية العربية التابع لوزارة الخارجية الدنماركية، ويهدف إلى مرافقة المؤسسات المنخرطة في مسار الانتقال البيئي عبر تقديم دعم استراتيجي يسهم في تسريع نموها وتعزيز دورها في الاقتصاد الأخضر.ويقدّم المشروع مرافقة مخصّصة لكل مؤسسة من خلال شبكة من الخبراء والمؤطرين، بما يساعد المؤسسات المنتفعة على هيكلة مسارات نموها وتحسين أدائها. كما يشمل تنظيم دورات تدريبية استراتيجية تركّز على مجالات الإدارة والابتكار واعتماد الممارسات الصديقة للبيئة.وستتمكّن المؤسسات التي يقع اختيارها من النفاذ إلى شبكة من المستثمرين والشركاء، بما يتيح لها توسيع علاقاتها ضمن منظومة ريادة الأعمال، إلى جانب توفير متابعة عملية متواصلة لدعمها في مواجهة التحديات وتعزيز نماذجها الاقتصادية.ودعا البرنامج المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تعمير استمارة الترشح عبر الإنترنت قبل موعد أقصاه 10 أفريل 2026.