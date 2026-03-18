بلدية تونس: جلسة عمل حول مستجدات تنفيذ مشروع "تخضير الأحياء في المدن العربية - التخضير التشاركي للأحياء"

انعقدت ظهر اليوم الاربعاء، بقصر البلدية بالقصبة، جلسة عمل خصصت لعرض آخر مستجدات تنفيذ مشروع "تخضير الأحياء في المدن العربية - التخضير التشاركي للأحياء" .وتشرف بلدية تونس على هذا المشروع بالتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن بالشراكة مع المعهد العالي للتكنولوجيا البيئية والعمران والبنيان وبدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتشرف على تنفيذه جمعية صيانة المدينة .ويهدف المشروع، وفق بلاغ لبلدية مدينة تونس، إلى إعادة إحياء المدينة العتيقة وتعزيز دورها التاريخي والثقافي العريق من خلال تهيئة وتطوير ساحة مدق الحلفاء وعدد من النقاط والفضاءات المحيطة بها وإنشاء مساحات خضراء حضرية مستدامة.وقد أشرف على هذه الجلسة، سماح دلدول المكلفة بتسيير بلدية تونس وحضرها ممثلون عن المعهد العربي لإنماء المدن ومديرة جمعية صيانة المدينة إلى جانب عدد من الإطارات البلدية المعنية.