جلسة عمل بهيئة الانتخابات حول سياستها الاتصالية خارج المسارات الانتخابية

عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، بمقرها المركزي، جلسة عمل خصّصت لاستعراض سياستها الاتصالية، أكد خلالها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على أهمية ضبط سياسية اتصالية خارج المسارات الانتخابية.وأوضح ، وفق بلاغ للهيئة، أن هذه السياسة الاتصالية يجب أن تتلاءم مع مختلف الأنشطــــة التي تعتزم الهيئــــة القيام بها وذلك لتوفير الأرضية الكفيلــــة والمناسبة لإنجاح هذه الأنشطـــة وضمان أكثر عدد من المستفيدين منها والمتابعين لها وتحقيق الأهداف المنشودة من خلالها.وتم خلال الجلسة استعراض مختلف الإجراءات والترتيبات التي تم اتخاذها من قبل الإدارات المعنيــــة في إطار التحضير لأهم المواعيد المبرمجة في الفترة القادمة ومنها بالخصوص افتتاح مركز للتوثيق والدراسات الانتخابية خاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، و المشاركـة في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته القادمــــة.وأكد رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤها على أهمية الاستعــــداد الجيد لهذين الحدثين الأولين من نوعهمــا منذ إحداث الهيئــــة واعتماد مجمل التوصيات والمقترحات التي تم تداولها خلال هذه الجلســــة لضبط سياسة اتصالية ناجعة و هادفـــة و الاستفادة من كافة الوسائل والوسائط التكنولوجية المثلى ضمن سياسة اتصالية موحدة تبرز خصوصية عمل الهيئــــــــــــة و المجهودات المبذولة لإثراء و تنويع أنشطتها التوعويـة و التثقيفية في المجال الانتخابي و حرصها على حفظ الذاكرة الانتخابية لبناء مستقبل أفضل و دعم مزيد من الثقة بينها و بين عموم المواطنين.كما تم الاتفاق على إعداد ورقة عمل مفصلــــة لمجمل هذه المعطيات والاقتراحات وعرضها للمصادقة خلال الاجتماع المقبل قبل الانطلاق في استكمال المراحل التحضيرية الأخيرة لهذين الحدثين.من جهة أخرى، تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى الزيارة الاستطلاعية التي سيؤديها إلى تونس وفد من الإدارة العامة للانتخابات بالسنغال بعد أن تم اختيار الهيئـة العليا المستقلة للانتخابات كنموذج تود السنغال النسج على منوالـــــه لإحداث هيئة مستقلة للانتخابات على غرار التجربة التونسية.وأكد رئيس الهيئة في هذا الصدد، على الأهمية القصوى التي تكتسيها هذه الزيارة ودعا كافة الإدارات والمصالح المعنيـــة للاستعداد الأمثل لها وتوفير كافة الظروف الملائمة وأسباب النجاح لها وتحقيق الأهداف المرسومة لها.وقد حضر هذه الجلسة أعضاء مجلس الهيئـــة وممثلون عن ديوانه ومختلف الإدارات والمصالح التابعة للإدارة التنفيذية.