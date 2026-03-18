Babnet   Latest update 18:06 Tunis

بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 17 سنة: تونس في المجموعة الثانية مع إيطاليا والهند ورومانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg>
Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 16:30
      
أسفرت قرعة بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 17 سنة، التي أُجريت بمقر الاتحاد الدولي للعبة بمدينة لوزان السويسرية، عن وقوع المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيطاليا (حاملة اللقب) والهند ورومانيا.

ومن المنتظر أن تُقام النسخة الثانية من هذه البطولة بقطر خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 29 أوت المقبل.


تركيبة المجموعات

المجموعة الأولى: قطر – المكسيك – فرنسا – بولونيا

المجموعة الثانية: إيطاليا – تونس – الهند – رومانيا
المجموعة الثالثة: الأرجنتين – بورتوريكو – باكستان – الجزائر
المجموعة الرابعة: إسبانيا – كوبا – فنزويلا – التشيك
المجموعة الخامسة: إيران – البرازيل – بلغاريا – اليابان
المجموعة السادسة: تايوان – مصر – الولايات المتحدة – تركيا
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325712

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 18 مارس 2026 | 28 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:31
15:52
12:34
06:26
05:00
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-10
17°-8
18°-10
16°-13
  • Avoirs en devises 24844,6
  • (18/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38646 DT
  • (18/03)
  • 1 $ = 2,94120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/03)     1287,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/03)   28282 MDT
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>