بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 17 سنة: تونس في المجموعة الثانية مع إيطاليا والهند ورومانيا
أسفرت قرعة بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 17 سنة، التي أُجريت بمقر الاتحاد الدولي للعبة بمدينة لوزان السويسرية، عن وقوع المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيطاليا (حاملة اللقب) والهند ورومانيا.
ومن المنتظر أن تُقام النسخة الثانية من هذه البطولة بقطر خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 29 أوت المقبل.
تركيبة المجموعاتالمجموعة الأولى: قطر – المكسيك – فرنسا – بولونيا
المجموعة الثانية: إيطاليا – تونس – الهند – رومانيا
المجموعة الثالثة: الأرجنتين – بورتوريكو – باكستان – الجزائر
المجموعة الرابعة: إسبانيا – كوبا – فنزويلا – التشيك
المجموعة الخامسة: إيران – البرازيل – بلغاريا – اليابان
المجموعة السادسة: تايوان – مصر – الولايات المتحدة – تركيا
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325712