بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 17 سنة: تونس في المجموعة الثانية مع إيطاليا والهند ورومانيا

تركيبة المجموعات



أسفرت قرعة بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 17 سنة، التي أُجريت بمقر الاتحاد الدولي للعبة بمدينة لوزان السويسرية، عن وقوع المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيطاليا (حاملة اللقب) والهند ورومانيا.ومن المنتظر أن تُقام النسخة الثانية من هذه البطولة بقطر خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 29 أوت المقبل.قطر – المكسيك – فرنسا – بولونياإيطاليا – تونس – الهند – رومانياالأرجنتين – بورتوريكو – باكستان – الجزائرإسبانيا – كوبا – فنزويلا – التشيكإيران – البرازيل – بلغاريا – اليابانتايوان – مصر – الولايات المتحدة – تركيا