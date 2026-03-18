منوبة: حجز أكثر من 136 قنطار من الفارينة المدعمة بمخبزتبن بدوار هيشر ووادي الليل

تمكّن فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة من حجز 136.5 قنطارا من الفارينة المدعمة (273 كيسا وزن 50 كلغ الكيس الواحد) بمخبزتين مصنفتين تقع الأولى بشباو من معتمدية وادي الليل والثانية بشارع خالد بن الوليد بدوار هيشر، وذلك من أجل الإخلال بتراتيب الدعم، وفق معطيات أفادت بها الادارة الجهوية صحفية "وات" اليوم الأربعاء.ويـأتي هذا الحجز تبعا لعملية مراقبة مشتركة مع أعوان الحرس البلدي، والتي كشفت تعمّد صاحبي المخبزتين المشار إليهما آنفا استعمال الفرينة المدعمة في صنع أنواع من الخبز الرفيع عوضا عن استعمال الفرينة الرفيعة.ووفق نفس المصدر، سيتم في مرحلة لاحقة استكمال إجراءات إعادة بيع المحجوز بالمسالك القانونية، وتضمين قيمته المالية بالخزينة العامة للدولة، والتحرير ضدّ صاحبي المخبزتين من أجل ارتكاب مخالفة الإخلال بتراتيب الدعم باستعمال مادة مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها.وتندرج هذه العملية في إطار الحرص على مواصلة تسليط ضغط رقابي على قطاع المخابز والمرطبات خاصة مع اقتراب حلول موعد عيد الفطر المبارك، علما أن المجهود الرقابي على المخابز ومحلات صنع المرطبات والحلويات التقليدية قد أفضى منذ بداية شهر رمضان المعظم إلى حجز نحو 700 قنطار من الفارينة المدعمة.