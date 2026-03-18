نابل: اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي تشرع في توزيع ملابس العيد على أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل

 شرعت اللجان المحلية للتضامن الاجتماعي بنابل في توزيع مساعدات عينيّة (ملابس وأحذية) بمناسبة عيد الفطر، لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وفق المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بنابل محمد بريك.
وأوضح بريك، في تصريح لصحفيّة "وات"، أنّ هذه المساعدات تتمثّل في حوالي 3 آلاف قطعة ملابس جديدة و500 زوج حذاء، مشيرا إلى أنّ مصالح اللجنة الجهوية تواصل ختان مجموعة من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، حيث تم إلى غاية اليوم ختان 54 طفل من مجموع 74 طفلا مدرجين بالبرنامج الخاص بختان أطفال العائلات المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي المنتفعة بمنحة شهرية.
وأضاف أن العمل جار بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بنابل،على استكمال ختان بقية الأطفال اليوم الأربعاء وغدا الخميس، في ثلاثة مستشفيات هي المستشفى الجهوي بمنزل تميم ومستشفى التلاتلي بنابل والمستشفى المحلي بقرمبالية.

 وأشار إلى أنّه تم خلال شهر رمضان تخصيص مساعدات لفائدة 8 آلاف عائلة من العائلات المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي، تتمثل في طرود غذائية تناهز قيمة الواحد منها 115 دينارا، وتتوزع إلى 3200 مساعدة في إطار البرنامج الوطني للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، بالإضافة الى مساعدات خاصة باللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي والتي تشمل أكثر من 4 آلاف عائلة.
كما تولت مصالح الاتحاد الجهوي للضمان الاجتماعي منذ اليوم الأول من شهر رمضان تنظيم مائدتي إفطار، بكل من معتمديتي نابل ودار شعبان الفهري، لفائدة حوالي 350 شخصا بالاعتماد على قائمة إسمية مصادق عليها من قبل الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، وفق نفس المصدر.
