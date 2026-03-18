مباراة ودية: فوز مستقبل القصرين على تالة الرياضية 3 - 0

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6155d1a6df8567.80403130_pimgknofeqjlh.jpg>

فاز مستقبل القصرين اليوم الأربعاء على تالة الرياضية بنتيجة 3 - 0 في مباراة ودية ضمن استعداداته لاستئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الثانية.

وجاءت ثلاثية مستقبل القصرين في اللقاء الذي أقيم بملعب تالة البلدي عن طريق شوقي الزيتوني و أشرف الفرشيشي ومعتز أبو قاسم.

يذكر أنّ مستقبل القصرين يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 34 نقطة خلف تقدم ساقية الدائر (42 نقطة) و الملعب القابسي (35 نقطة) وذلك بعد مضي 19 جولة.