مباراة ودية: فوز مستقبل القصرين على تالة الرياضية 3 - 0
فاز مستقبل القصرين اليوم الأربعاء على تالة الرياضية بنتيجة 3 - 0 في مباراة ودية ضمن استعداداته لاستئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
وجاءت ثلاثية مستقبل القصرين في اللقاء الذي أقيم بملعب تالة البلدي عن طريق شوقي الزيتوني و أشرف الفرشيشي ومعتز أبو قاسم.
يذكر أنّ مستقبل القصرين يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 34 نقطة خلف تقدم ساقية الدائر (42 نقطة) و الملعب القابسي (35 نقطة) وذلك بعد مضي 19 جولة.
