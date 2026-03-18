كأس تونس لكرة القدم: تعيينات حكام مباريات الدور السادس عشر

الأحد 22 مارس 2026





الإثنين 23 مارس 2026



أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الدور السادس عشر لمسابقة كأس تونس لموسم 2025-2026، والتي ستُجرى على دفعتين يومي الأحد 22 والإثنين 23 مارس الجاري انطلاقًا من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.جندوبة الرياضية – سكك الحديد الصفاقسيالحكم: حمزة المسيلينيالنادي البنزرتي – مستقبل المرسىالحكم: رضا الشويحيمستقبل سليمان – الملعب التونسيالحكم: رائد جويروالملعب الرياضي بمرناق – الأولمبي الباجيالحكم: حسام الظاهريالاتحاد المنستيري – النادي الإفريقيالحكم: هيثم الطرابلسيشبيبة القيروان – النادي الصفاقسيالحكم: سفيان الورتانيهلال مساكن – اتحاد بن قردانالحكم: وليد الهذليالواحة الرياضية بقبلي – شبيبة العمرانالحكم: أكرم النايلينجم المتلوي – مستقبل قابسالحكم: فادي بوخريصالسهم الرياضي بقصر قفصة – النجم الساحليالحكم: وائل العجنقيالترجي الجرجيسي – النادي القربيالحكم: رضوان بلواعربعث بوحجلة – اتحاد قصور السافالحكم: حسام بولعراسكوكب عقارب – الملعب القابسيالحكم: وائل المصباحيتقدم ساقية الدائر – المشعل الرياضي بالساحلينالحكم: سمير عونليالاتحاد الرياضي بأجيم جربة – مكارم المهديةالحكم: أحمد كيلانيتم تأجيل مباراة وداد الحامة والترجي الرياضي إلى موعد لاحق.