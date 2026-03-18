كأس تونس لكرة القدم: تعيينات حكام مباريات الدور السادس عشر

Publié le Mercredi 18 Mars 2026 - 16:02
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الدور السادس عشر لمسابقة كأس تونس لموسم 2025-2026، والتي ستُجرى على دفعتين يومي الأحد 22 والإثنين 23 مارس الجاري انطلاقًا من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

الأحد 22 مارس 2026

ملعب الطويهري بجندوبة:
جندوبة الرياضية – سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: حمزة المسيليني


ملعب 15 أكتوبر ببنزرت:
النادي البنزرتي – مستقبل المرسى
الحكم: رضا الشويحي

الملعب البلدي بالكرم:
مستقبل سليمان – الملعب التونسي
الحكم: رائد جويرو

ملعب مرناق الاصطناعي:
الملعب الرياضي بمرناق – الأولمبي الباجي
الحكم: حسام الظاهري

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير:
الاتحاد المنستيري – النادي الإفريقي
الحكم: هيثم الطرابلسي

ملعب حمدة العواني بالقيروان:
شبيبة القيروان – النادي الصفاقسي
الحكم: سفيان الورتاني

ملعب الرقبي بمساكن:
هلال مساكن – اتحاد بن قردان
الحكم: وليد الهذلي

ملعب قبلي الاصطناعي:
الواحة الرياضية بقبلي – شبيبة العمران
الحكم: أكرم النايلي

ملعب المتلوي:
نجم المتلوي – مستقبل قابس
الحكم: فادي بوخريص

ملعب قصر قفصة الاصطناعي:
السهم الرياضي بقصر قفصة – النجم الساحلي
الحكم: وائل العجنقي

المركب الرياضي بجرجيس:
الترجي الجرجيسي – النادي القربي
الحكم: رضوان بلواعر

الإثنين 23 مارس 2026

الملعب البلدي ببوحجلة:
بعث بوحجلة – اتحاد قصور الساف
الحكم: حسام بولعراس

الملعب البلدي بعقارب (دون حضور الجمهور):
كوكب عقارب – الملعب القابسي
الحكم: وائل المصباحي

ملعب ساقية الدائر الاصطناعي:
تقدم ساقية الدائر – المشعل الرياضي بالساحلين
الحكم: سمير عونلي

ملعب جربة أجيم الاصطناعي:
الاتحاد الرياضي بأجيم جربة – مكارم المهدية
الحكم: أحمد كيلاني

ملاحظة: تم تأجيل مباراة وداد الحامة والترجي الرياضي إلى موعد لاحق.
